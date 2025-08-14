Фриланс-бум в Украине: 56% специалистов уже работают или планируют работать удаленно

Рынок фриланса в Украине показывает беспрецедентный рост. В первом полугодии 2025 года количество украинцев, избравших фриланс-формат, выросло на 83,6% против аналогичного периода 2024 года. Основные драйверы изменений — последствия войны, трансформация рынка труда и развитие цифровых технологий. Об этом свидетельствуют данные платформы Freelancehunt.

54,5% фрилансеров отметили, что начали работать в этом формате именно по военным обстоятельствам. Утрата традиционной работы, всеобщая неопределенность, а также желание гибкости и финансовой стабильности побуждали многих перейти на фриланс.

«Украина быстро трансформируется в технологическое государство, что создает благоприятную среду для развития фриланса», — комментирует Олег Топчий, основатель Freelancehunt.

Переосмысление труда: фриланс как новая норма

Опрос Rakuten Viber показывает высокий уровень поддержки среди украинцев: 74% видят во фрилансе преимущества, включая свободу и независимость. Только 5% респондентов имеют негативное отношение к этому формату, считая его нестабильным.

В то же время у 26% опрошенных уже есть фриланс-опыт, и только 4% из них оценили его как негативный. Еще 30% заинтересованы в переходе на фриланс в будущем.

«Более половины украинцев либо уже работает на фрилансе, либо планирует попробовать», — добавляет Топчий.

Для бизнеса это означает быстрый доступ к узкопрофильным специалистам без необходимости их штатного привлечения. Гибкая модель позволяет компаниям адаптировать ресурсы под конкретные задачи, минимизируя издержки.

Поколение Зуммеров — движущая сила трансформации

По данным исследования «Портрет фрилансера 2024» от компании Freelancehunt, около 45% украинских фрилансеров составляет молодежь в возрасте 18−29 лет. Это поколение активно осваивает цифровые инструменты и интегрирует их в рабочие процессы.

В частности, 69% украинских фрилансеров уже используют инструменты на основе искусственного интеллекта (AI): 21,9% регулярно, 47,8% периодически. Только 12,6% пока не планируют применять AI в своей работе.

Глобальные тенденции подтверждают этот тренд. По данным Upwork, 61% зуммеров-фрилансеров в США активно работают с генеративным AI — существенно больше, чем их сверстники в корпоративном секторе.

В 2024 году в США 52% представителей поколения Z и 44% миллионов по крайней мере частично были вовлечены в фриланс. Согласно данным Fiverr, 70% зуммеров в мире уже выбрали фриланс или планируют это сделать в ближайшее время. В Украине наблюдается аналогичная динамика: молодые специалисты выбирают фриланс в качестве инструмента для международной карьеры.

Технологические ниши: что наиболее перспективно

Специалисты выделяют несколько направлений, которые демонстрируют высокую динамику роста:

Machine Learning (ML): спрос на обработку данных, построение AI-моделей и автоматизацию процессов стремительно растет. Проекты охватывают финансовый сектор, медиа, маркетинг и т. д.

Machine Learning (ML): спрос на обработку данных, построение AI-моделей и автоматизацию процессов стремительно растет. Проекты охватывают финансовый сектор, медиа, маркетинг и т. д.

80% рынка — по искусственному интеллекту. Мировой видеопродакшен переживает технологическую трансформацию. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы до 80% рынка будут охвачены контентом, созданным или обработанным с помощью AI-технологий, — от автоматизированной анимации до генерации видео и дубляжа. Для фрилансеров и креативных студий это открывает новые ниши и растущий спрос на AI-видеоинструменты. Тот, кто овладеет этими технологиями сейчас, получит преимущество в индустрии завтра. AI-консалтинг: компании ищут экспертов, способных интегрировать новые технологии (чат-боты, языковые модели, компьютерное зрение и т. п. ) в свои процессы.

«Фрилансеры, особенно молодые специалисты, уже сегодня демонстрируют гибкость и техническую осведомленность, необходимую для работы с передовыми решениями», — отмечает Олег Топчий.

Украина как часть глобальной фриланс-экосистемы

Украинский фриланс-сектор развивается под влиянием как внутренних вызовов (война, рынок труда), так и глобальных трендов (AI, дистанционная работа, изменения поколения). Это создает синергию, что повышает конкурентоспособность украинских специалистов на международном рынке.

Фриланс становится не только личным выбором, но и стратегической опцией для бизнеса. Украинские компании и иностранные заказчики могут быстро привлекать высококвалифицированных специалистов к реализации инновационных решений.