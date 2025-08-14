Местные бюджеты получат 1,4 млрд грн дополнительной дотации

Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд грн дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.