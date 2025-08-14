Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд грн дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Местные бюджеты получат 1,4 млрд грн дополнительной дотации
Средства будут распределены следующим образом:
-
435 млн грн — для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в том числе зарплаты и коммунальные услуги);
-
441,9 млн грн — для 113 территориальных общин (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);
-
394,9 млн грн — для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);
-
149,6 млн грн — для 77 территориальных общин (компенсация потерь за декабрь 2024 года);
-
3 млн грн — для бюджета Кальчицкого сельского территориального общества (меры военного положения, социальная защита переселенцев).
Эта дополнительная дотация является частью общей бюджетной программы, которая предусматривает выделение более 36,5 млрд грн в течение 2025 года для поддержки пострадавших общин.
Распределение помощи происходит ежеквартально.
