українська
14 августа 2025, 14:37 Читати українською

Местные бюджеты получат 1,4 млрд грн дополнительной дотации

Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд грн дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд грн дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Средства будут распределены следующим образом:

  • 435 млн грн — для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в том числе зарплаты и коммунальные услуги);

  • 441,9 млн грн — для 113 территориальных общин (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);

  • 394,9 млн грн — для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);

  • 149,6 млн грн — для 77 территориальных общин (компенсация потерь за декабрь 2024 года);

  • 3 млн грн — для бюджета Кальчицкого сельского территориального общества (меры военного положения, социальная защита переселенцев).

Эта дополнительная дотация является частью общей бюджетной программы, которая предусматривает выделение более 36,5 млрд грн в течение 2025 года для поддержки пострадавших общин.

Распределение помощи происходит ежеквартально.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
