Зарплата специалистов по сопровождению ветеранов будет составлять не менее 25 тысяч

Кабинет Министров Украины на заседании 13 августа усовершенствовал условия оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В частности, правительство предусмотрело размер оплаты труда не менее 25 000 грн, которая включает в себя обязательную выплату надбавок и премий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В частности, новая редакция постановления № 868 предусматривает:

минимальный размер оплаты труда специалиста за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда должен составлять не менее 25 000 грн в зависимости от квалификационной категории (такая сумма предусмотрена для специалистов без категории, в то время как объем оплаты труда специалистов I-II категории и ведущих специалистов будет выше установленного минимума);

специалистам за фактически отработанное время выплачиваются надбавки:

за особый характер труда на сумму до 50% должностного оклада;

за сложность, напряженность в работе в размере до 50% должностного оклада.

Обеспечение минимального размера оплаты труда специалистов производится за счет выплаты должностных окладов в зависимости от квалификационной категории, надбавок и премии с учетом результатов работы.