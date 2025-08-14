Госбюджет получит более 2,6 млрд грн конфискованных у онлайн-казино PIN-UP

Государственный бюджет в ближайшее время получит 2,6 млрд гривен, конфискованных у онлайн-казино PIN-UP. Об этом сообщает ГБР.

Подробности

На основании досудебного расследования ГБР суд в прошлом месяце признал виновным в совершении ряда уголовных правонарушений директора ООО «Укр Гейм Технолоджи», действовавшего в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP.

Приговором суда, вступившим в законную силу 10 августа, применена специальная конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства более 2,6 млрд грн и полученный доход от управления этими средствами.

В Министерство финансов Украины и АРМА 12 августа было направлено решение суда, вступившее в законную силу, об обязанности перечислить средства в доход государства и его немедленного исполнения.

По данным ДБР, конфискованные в онлайн-казино с российскими «корнями» средства уже работают на государство. Подавляющее большинство из них вложено в облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации» в соответствии с решением правительства, а остальные находятся на депозитных счетах.

В настоящее время процентный доход от управления арестованными средствами составляет более 200 млн грн.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино.