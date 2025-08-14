Нацбезопасность на продажу: почему Трамп разрешил поставлять чипы в Китай

План США разрешить Nvidia, AMD и другим компаниям продавать передовые полупроводники в Китай посылает четкий сигнал противникам Америки: даже проблемы национальной безопасности будут игнорироваться, пока администрация президента Дональда Трампа получает свою долю.

Об этом в колонке для Project Syndicate пишет Азиз Хак, профессор права в юридической школе и доцент кафедры социологии Чикагского университета.

Возможно, наименее интересным в сообщении о решении администрации президента США Дональда Трампа разрешить Nvidia и AMD экспортировать высокопроизводительные полупроводники в Китай в обмен на 15% от выручки является то, что это решение, вероятно, незаконно.

Важнее то, что оно открывает окно для того, чтобы увидеть, как президент использует свои полномочия в сфере национальной безопасности не для продвижения интересов страны, а для достижения собственных, более узких целей.

Какие чипы разрешено продавать Китаю

Чтобы понять, о чём идёт речь, рассмотрим чипы Nvidia H20, которые Трамп, обосновывая своё решение, назвал «старым чипом», который уже «устарел». В 2024 году Nvidia продала в Китае около миллиона таких «устаревших» чипов H20. Это примерно в пять раз превышает количество аналогичных чипов, проданных Huawei.

Масштаб преимущества Nvidia говорит о том, что чипы H20, хотя и не являются передовыми, остаются очень ценными для китайских компаний. Программный интерфейс CUDA от Nvidia упрощает их подключение к другому оборудованию по сравнению с продуктами Huawei.

Неопровержимое доказательство сохраняющейся актуальности чипов H20 появилось в январе, когда китайская компания DeepSeek использовала их для разработки революционной большой языковой модели, обеспечивающей высочайшую производительность без удорожания моделей OpenAI, Anthropic или Google. Таким образом, такие полупроводники по-прежнему играют ключевую роль в сохраняющейся конкуренции между Китаем и США в сфере искусственного интеллекта, а разрешение на их экспорт скорее подрывает, чем продвигает интересы США.

Уязвимость Китая в гонке ИИ

Китай получает всё больший доступ ко всем остальным ресурсам для создания новых систем ИИ. Его университеты, в отличие от ведущих американских вузов, подвергающихся атакам со стороны Трампа, по-прежнему могут привлекать и обучать ведущих научных специалистов. У него есть обширные данные, энергия и даже практически монополия на редкоземельные минералы, используемые для создания «стека» ИИ.

Однако разрыв между долями рынка Nvidia и Huawei свидетельствует о том, что доступ к передовым чипам (включая H2O) остаётся серьёзной уязвимостью. Ранее в этом году RAND обозначил экспортный контроль чипов как наиболее мощный рычаг, способный определить траекторию развития ИИ в Китае.

Это объясняет решение администрации Трампа, принятое в апреле, через три месяца после публикации DeepSeek, ввести новые требования к лицензированию чипов H2O с презумпцией отказа. Однако теперь Белый дом отказался от этого рычага, не добившись никаких уступок от китайских компаний и китайских властей.

Какие уступки нужны США

США нужны уступки со стороны Китая. Стоит отметить, что Китай контролирует 70% мировых запасов редкоземельных металлов, необходимых для производства многих цифровых инструментов. Серьёзные пробелы в цепочках военных поставок США, которые можно было бы устранить путём заключения соглашения, останутся незаполненными.

Такие товары, как термостойкие магниты, необходимые для ракет, истребителей и управляемых бомб, будут по-прежнему в критическом дефиците. В то время как растут инвестиции в военные операции в Индо-Тихоокеанском регионе, требующие именно этих инструментов, торговая политика США, похоже, подрывает американскую политику безопасности.

Что общего между решениями по чипам и TikTok

Короче говоря, экспортное соглашение Nvidia и AMD — это невынужденная ошибка. Так что же послужило причиной такого решения?

Полномочия президента контролировать экспорт так называемых товаров двойного назначения (которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях), таких как передовые полупроводники, вытекают из Закона о реформе экспортного контроля 2018 года. Правительству разрешено требовать «лицензии» на определённые виды экспорта, а также «устанавливать условия или ограничения» на эти лицензии.

Несомненно, правительство будет утверждать, что его 15%-ный налог — это «условие». Но закон 2018 года содержит примерный список «условий». Все они касаются того, как и кем технология может использоваться или передаваться. Этот список убедительно свидетельствует о том, что Конгресс не делегировал президенту свои неотъемлемые полномочия по взиманию налогов в этом законе.

Так же, как Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года нельзя справедливо толковать как создающий тайные полномочия по налогообложению импорта, как это делают тарифы Трампа, так и Закон о реформе экспортного контроля не создаёт тайных полномочий по налогообложению экспорта.

Один из способов понять сделку Nvidia/AMD — сравнить её с другими решениями нынешней администрации и найти закономерности. Возможно, самая близкая параллель — это отношение администрации к социальной сети TikTok.

Попытавшись запретить платформу во время своего первого срока по соображениям национальной безопасности, Трамп вступил в должность, имея законное право запретить её, если китайские владельцы не откажутся от своих инвестиций. В январе 2025 года Верховный суд поддержал запрет, который Трамп отложил. Закон допускал единственную 90-дневную отсрочку, но только при условии появления покупателя. Пропустив этот срок, Трамп просто отказался применять закон, соответствующий его прежней позиции в отношении национальной безопасности.

И в случае с TikTok, и в случае со сделкой Nvidia/AMD Трамп нарушил федеральный закон, разрешив транзакции с китайскими компаниями — транзакции, которые та же администрация когда-то назвала источником серьёзных проблем безопасности. В обоих случаях это было сделано без соглашения или переговоров ради достижения общественно-политической цели.

Но в случае с TikTok Трамп ясно обозначил свои мотивы: он считает, что TikTok помог ему одержать победу среди «молодёжи» на выборах 2024 года. То есть, соображения национальной безопасности уступили место электоральному преимуществу. Сделка Nvidia/AMD даёт схожие преимущества: согласно недавней оценке Бюджетного управления Конгресса, бюджет Трампа увеличит дефицит бюджета на 4,1 триллиона долларов. Выжимание денег из технологических компаний можно представить как политическую победу и как компенсацию дефицита, даже если выручка окажется лишь каплей в море.

Ещё лучше для Трампа, поскольку нет закона, регулирующего доходы от экспортного контроля, и нет никаких правовых ограничений на то, как правительство их использует. Трамп мог бы, например, направить эти деньги на новый бальный зал Белого дома или построить ещё больше тюрем типа «Алькатрас» для нелегальных иммигрантов.

Сигнал противникам США ясен: национальная безопасность Америки подчинена узким финансовым и партийным интересам администрации Трампа. Распродажа началась. Приходите с деньгами, политическими льготами или и тем, и другим.