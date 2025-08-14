Крупные плательщики пополнили бюджет на 584,9 млрд грн с начала года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2025, 12:17 Читати українською

Крупные плательщики пополнили бюджет на 584,9 млрд грн с начала года

За семь месяцев 2025 года крупные плательщики, включенные в Реестр на этот год, уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн. Это 49% всех поступлений страны за этот период. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Каранух.

За семь месяцев 2025 года крупные плательщики, включенные в Реестр на этот год, уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составляет 12,3% или 64 млрд гривен.

Наибольший рост обеспечен за счет:

  • налога и сбора на доходы физических лиц — +26,4 млрд грн (38,7%),
  • налога на добавленную стоимость — +18,5 млрд грн (13,9%),
  • акцизного налога — +14,2 млрд грн (26,3%).

«Несмотря на это, постоянные российские атаки продолжают негативно влиять на экономику. Предприятия испытывают разрушения, изменяют производственные процессы. Некоторые из них были вынуждены сменить местоположение или вообще прекратить деятельность. Это, в свою очередь, негативно отражается на декларировании и уплате налогов в бюджет», — отметила Леся Карнаух.

В ряде отраслей имеем уменьшение уплаты налогов отдельными крупными плательщиками:

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность :

54% крупных плательщиков уменьшили уплату на 11,2 млрд грн (39,5%), в т. ч.

  • части чистой прибыли — на 5,5 млрд грн или на 60,0 %;
  • НДС — на 4,9 млрд грн, или на 46,7%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров :

52% плательщиков уменьшили уплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), в т. ч.

  • рентной платы за пользование недрами — на 7,6 млрд грн, или на 44,6%;
  • НДС — на 4,1 млрд грн, или на 34,2%;
  • налога на прибыль — на 3,4 млрд грн, или на 42,8%.

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха :

48% плательщиков уменьшили уплату на 5,4 млрд грн (на 26,9%), в т. ч.

  • налога на прибыль — на 2,3 млрд грн, или на 42,8%;
  • части чистой прибыли — на 2,0 млрд грн, или на 47,5%.

Перерабатывающая промышленность :

38% плательщиков уменьшили уплату на 6,8 млрд грн (19,8%), в т. ч.

  • налога на прибыль — на 3,0 млрд грн, или на 56,1%;
  • акцизного налога — на 2,6 млрд грн, или на 17,3%.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов :

36% плательщиков уменьшили уплату на 10,1 млрд грн (на 30,8%), в т. ч.

  • НДС — на 3,7 млрд грн, или на 45,2%;
  • налога на прибыль — на 3,3 млрд грн, или на 51,7%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами