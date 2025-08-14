Крупные плательщики пополнили бюджет на 584,9 млрд грн с начала года

За семь месяцев 2025 года крупные плательщики, включенные в Реестр на этот год, уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн. Это 49% всех поступлений страны за этот период. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Каранух.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составляет 12,3% или 64 млрд гривен.

Наибольший рост обеспечен за счет:

налога и сбора на доходы физических лиц — +26,4 млрд грн (38,7%),

налога на добавленную стоимость — +18,5 млрд грн (13,9%),

акцизного налога — +14,2 млрд грн (26,3%).

«Несмотря на это, постоянные российские атаки продолжают негативно влиять на экономику. Предприятия испытывают разрушения, изменяют производственные процессы. Некоторые из них были вынуждены сменить местоположение или вообще прекратить деятельность. Это, в свою очередь, негативно отражается на декларировании и уплате налогов в бюджет», — отметила Леся Карнаух.

В ряде отраслей имеем уменьшение уплаты налогов отдельными крупными плательщиками:

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность :

54% крупных плательщиков уменьшили уплату на 11,2 млрд грн (39,5%), в т. ч.

части чистой прибыли — на 5,5 млрд грн или на 60,0 %;

НДС — на 4,9 млрд грн, или на 46,7%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров :

52% плательщиков уменьшили уплату на 14,8 млрд грн (на 38,1%), в т. ч.

рентной платы за пользование недрами — на 7,6 млрд грн, или на 44,6%;

НДС — на 4,1 млрд грн, или на 34,2%;

налога на прибыль — на 3,4 млрд грн, или на 42,8%.

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха :

48% плательщиков уменьшили уплату на 5,4 млрд грн (на 26,9%), в т. ч.

налога на прибыль — на 2,3 млрд грн, или на 42,8%;

части чистой прибыли — на 2,0 млрд грн, или на 47,5%.

Перерабатывающая промышленность :

38% плательщиков уменьшили уплату на 6,8 млрд грн (19,8%), в т. ч.

налога на прибыль — на 3,0 млрд грн, или на 56,1%;

акцизного налога — на 2,6 млрд грн, или на 17,3%.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов :

36% плательщиков уменьшили уплату на 10,1 млрд грн (на 30,8%), в т. ч.