«Армия восстановления»: Кабмин разрешил привлекать пенсионеров в прифронтовых областях

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2025, 11:35 Читати українською

«Армия восстановления»: Кабмин разрешил привлекать пенсионеров в прифронтовых областях

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, известных как проект «Армия восстановления». Теперь к этой программе могут присоединяться лица пенсионного возраста. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, известных как проект «Армия восстановления».
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно обновленным правилам, к общественно полезным работам разрешено привлекать лиц пенсионного возраста до достижения ими 70 лет. Важными условиями добровольное согласие таких лиц и отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

Мельничук уточнил, что привлечение этой новой категории лиц к проекту «Армия восстановления» разрешается исключительно для работодателей и заказчиков общественно полезных работ, осуществляющих свою деятельность в таких областях:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Черниговская

Оплата труда

Кроме того, Кабмин установил повышенный предел оплаты труда за выполнение общественно полезных работ в прифронтовых областях — до двух размеров минимальной заработной платы.

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет:

  • в месячном размере — 8 000 грн;
  • в почасовом размере — 48 грн.

Следует отметить, что сумма «на руки» (после вычета налогов) для работника, получающего минимальную зарплату, составляет около 6 160 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала года в рамках проекта «Армия восстановления» Государственная служба занятости выдала 75 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На заработную плату этих работников направлено 712 миллионов гривен.

Что известно о проекте

Проект «Армия восстановления» является государственной инициативой, призванной сплачивать людей для восстановления Украины.

Безработные, получающие направление на такой вид работ, как правило, работают над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры, эти люди также помогают пострадавшим от обстрелов, они причастны к строительству оборонных сооружений для ВСУ.

Каждый регион разрабатывает свой план работ и согласовывает его с военной администрацией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами