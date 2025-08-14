«Армия восстановления»: Кабмин разрешил привлекать пенсионеров в прифронтовых областях

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, известных как проект «Армия восстановления». Теперь к этой программе могут присоединяться лица пенсионного возраста. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно обновленным правилам, к общественно полезным работам разрешено привлекать лиц пенсионного возраста до достижения ими 70 лет. Важными условиями добровольное согласие таких лиц и отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.

Мельничук уточнил, что привлечение этой новой категории лиц к проекту «Армия восстановления» разрешается исключительно для работодателей и заказчиков общественно полезных работ, осуществляющих свою деятельность в таких областях:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черниговская

Оплата труда

Кроме того, Кабмин установил повышенный предел оплаты труда за выполнение общественно полезных работ в прифронтовых областях — до двух размеров минимальной заработной платы.

В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет:

в месячном размере — 8 000 грн;

в почасовом размере — 48 грн.

Следует отметить, что сумма «на руки» (после вычета налогов) для работника, получающего минимальную зарплату, составляет около 6 160 грн.

«Минфин» писал, что с начала года в рамках проекта «Армия восстановления» Государственная служба занятости выдала 75 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На заработную плату этих работников направлено 712 миллионов гривен.

Что известно о проекте

Проект «Армия восстановления» является государственной инициативой, призванной сплачивать людей для восстановления Украины.

Безработные, получающие направление на такой вид работ, как правило, работают над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры, эти люди также помогают пострадавшим от обстрелов, они причастны к строительству оборонных сооружений для ВСУ.

Каждый регион разрабатывает свой план работ и согласовывает его с военной администрацией.