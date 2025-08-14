Standard Chartered прогнозирует стремительный рост Ethereum: что нового на крипторынке

Standard Chartered прогнозирует стремительный рост Ethereum: до $7 500 к концу 2025 года и до $25 000 к 2028 году

Аналитики банка Standard Chartered значительно повысили свои ценовые прогнозы по Ethereum (ETH). Они ожидают, что стоимость второй по капитализации криптовалюты достигнет $7 500 к концу 2025 года, а к концу 2028 года может взлететь до $25 000. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет финансового учреждения.

Предыдущие прогнозы банка были значительно скромнее: $4 000 к концу 2025 года и $7 500 к концу 2028 соответственно.

Глава аналитиков Standard Chartered Джеффри Кендрик предполагает, что Ethereum может обновить свой исторический максимум уже в третьем квартале 2025 года.

Основными катализаторами такого стремительного роста согласно отчету станут активность институциональных инвесторов и положительные изменения в нормативно-правовом поле. В частности, управляющие Ethereum-казначействами компании уже скупили 3,8% от общего предложения актива с начала июня 2025 года.

Аналитики Standard Chartered также прогнозируют, что сектор стейблкоинов может возрасти до $2 трлн до конца 2028 года. При этом отмечается, что именно 40% комиссий, получаемых сеть Ethereum, приходятся на операции со стейблкоинами.

На момент написания новости Ethereum торгуется на уровне $4738.

До Квон признал вину по делу о мошенничестве на $40 миллиардов

Основатель Terraform Labs До Квон, ключевая фигура в одном из крупнейших криптовалютных крахов, признал себя виновным в двух пунктах обвинения по делу о мошенничестве. Его признание касается сговора в целях мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи. Об этом сообщает Reuters.

Ранее, в январе, южнокорейский предприниматель отрицал свою вину по девяти пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Судебный процесс над ним должен был начаться 26 января 2026 года.

По версии прокуратуры, в 2021 году Квон ввел инвесторов в заблуждение, заявив, что привязка стейблкоина TerraUSD к доллару США была автоматически восстановлена алгоритмом Terra Protocol после падения курса. На самом же деле он организовал скрытую закупку токена высокочастотной трейдинговой компанией, чтобы искусственно поддержать его цену.

«До Квон использовал технологические обещания и инвестиционную эйфорию вокруг криптовалют, чтобы совершить одно из крупнейших мошенничеств в истории», — заявил федеральный прокурор Манхэттена Джей Клейтон.

Следствие утверждает, что эти ложные заявления и другие действия побуждали розничных и институциональных инвесторов покупать продукты Terraform. Это привело к тому, что рыночная капитализация токена Luna выросла до $50 млрд весной 2022 года. Однако дальнейший крах TerraUSD и Luna привел к общему ущербу инвесторов в размере около $40 млрд.

Во время судебного заседания До Квон извинился.

«Я сделал ложные и обманчивые заявления о причине возобновления привязки, не раскрыв роль трейдинговой компании в этом процессе. То, что я сделал, было неправильным», — заявил он

Приговор по делу До Квона будет вынесен 11 декабря 2025 года. Максимально возможное наказание составляет 25 лет тюрьмы, однако прокуратура согласилась рекомендовать не более 12 лет, если До Квон полностью признает ответственность.

Норвежский суверенный фонд рекордно увеличил косвенные инвестиции в биткоин — до $862 миллионов

Норвежский суверенный фонд благосостояния (Global Government Pension Fund), один из крупнейших в мире, достиг рекордного уровня косвенных инвестиций в биткоин. По состоянию на 30 июня 2025 года фонд владел эквивалентом 7161 BTC, что составляет $862 млн. Это на 87,7% больше, чем пол года назад, и почти втрое превышает показатели годовой давности. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании K33.

Как пояснил руководитель исследовательского отдела K33 Ветле Лунде, эти расчеты базируются на долях управляющего фондом Norges Bank Investment Management (NBIM) в публичных компаниях, держащих биткоины на своем балансе.

Наибольший вклад в рост биткоин-экспозиции внесла компания Strategy (ранее MicroStrategy). Ее активные закупки биткоина увеличили долю фонда на 3340 BTC всего за шесть месяцев.

К концу июня NBIM владел 1,05% акций Strategy на сумму $1,18 млрд, что на $514 млн больше, чем в конце 2024 года. Кроме того, фонд содержит пакеты акций таких компаний, как Block, Coinbase, MARA и Metaplanet, которые также накапливают биткоины.

Ветле Лунде подчеркивает, что столь значительная экспозиция к биткоину не является сознательной стратегией Норвегии. Фонд инвестирует максимально диверсифицированно, и биткоин попадает в его портфель косвенно — через акции компаний, обладающих криптоактивами.

По расчетам K33, на каждого гражданина Норвегии приходится около $138 косвенной доли в биткоине из-за инвестиций NBIM.

Аналитики отмечают, что этот тренд усиливается на фоне роста корпоративных казначейств, ориентированных на первую криптовалюту. Косвенная экспозиция к биткоину уже становится нормой для любого индексного инвестора, и с расширением практики размещения биткоина на балансах крупных компаний это явление будет только расти.

Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии, которым управляет NBIM под контролем Министерства финансов, считается крупнейшим в мире с активами около $1,5 трлн, инвестированными в акции, облигации и недвижимость.

Google Play ужесточает правила криптосервисов: необходимые лицензии и KYC для кастодиальных кошельков

С 29 октября магазин приложений Google Play обновляет свою политику по криптогаманцам. Согласно новым требованиям, разработчики кастодиальных криптовалютных сервисов (сохраняющих частные ключи пользователей) должны будут получить соответствующие лицензии в более чем 15 юрисдикциях, включая США и Европейский Союз.

В частности, в США такие компании должны будут зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как поставщики денежных услуг (MSB). В Евросоюзе же нужно будет получить статус провайдера услуг, связанных с криптоактивами (CASP).

Эти требования обязывают криптосервисы внедрять программы по противодействию отмыванию денег (AML) и проводить верификацию пользователей по принципу «Знай своего клиента» (KYC).

После волны критики со стороны криптосообщества в сети X представители Google уточнили, что новые правила не будут касаться некастодиальных кошельков (где пользователи самостоятельно контролируют свои частные ключи).

«Мы обновляем Справочный центр, чтобы внести ясность в этот вопрос», — говорится в заявлении Google.