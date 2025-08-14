Доля бензиновых авто в Украине падает, несмотря на стабильный спрос

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС, но их доля на рынке уменьшается. В июле автопарк страны пополнили около 2,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Заметно уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей.

Если в июле 2024 г. они охватывали 38% рынка новых автомобилей, то сейчас — 35%. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

HYUNDAI Tucson — 194 ед.;

KIA Sportage — 153 ед.;

MAZDA CX5 — 129 ед.;

RENAULT Taliant — 125 ед.;

SKODA Octavia — 94 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство. В июле 48% подержанных легковушек, перешедших на украинские номера, были бензиновые (10,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,8 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: