Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС, но их доля на рынке уменьшается. В июле автопарк страны пополнили около 2,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Доля бензиновых авто в Украине падает, несмотря на стабильный спрос
Заметно уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей.
Если в июле 2024 г. они охватывали 38% рынка новых автомобилей, то сейчас — 35%. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер HYUNDAI Tucson.
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- HYUNDAI Tucson — 194 ед.;
- KIA Sportage — 153 ед.;
- MAZDA CX5 — 129 ед.;
- RENAULT Taliant — 125 ед.;
- SKODA Octavia — 94 ед.
Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство. В июле 48% подержанных легковушек, перешедших на украинские номера, были бензиновые (10,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,8 лет.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- VOLKSWAGEN Golf — 673 ед.;
- AUDI Q5 — 580 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 578 ед.;
- NISSAN Rogue — 549 ед.;
- AUDI A4 — 410 ед.
