Payoneer вводит блокчейн-технологию Citi для глобальных переводов в режиме 24/7

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2025, 9:37 Читати українською

Payoneer вводит блокчейн-технологию Citi для глобальных переводов в режиме 24/7

Payoneer объявила о сотрудничестве с Citi с целью запуска мгновенных внутрикорпоративных казначейских переводов на базе блокчейна через Citi® Token Services, платформу токенизированной ликвидности и платежей. Об этом говорится в сообщении компании.

Payoneer объявила о сотрудничестве с Citi с целью запуска мгновенных внутрикорпоративных казначейских переводов на базе блокчейна через Citi® Token Services, платформу токенизированной ликвидности и платежей.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Это решение позволяет Payoneer переводить средства между своими глобальными счетами в участвующих в программе филиалах с большей скоростью, автоматизацией и прозрачностью.

Этот шаг является важным этапом долгосрочного обязательства Payoneer модернизировать свою финансовую инфраструктуру через целенаправленные инновации.

Сотрудничество с Citi предполагает использование блокчейн-решения для перемещения средств между счетами, принадлежащими Payoneer, уменьшая зависимость от традиционных платежных методов и задержек, вызванных банковскими ограничениями, праздничными днями и выходными.

Это продолжение уже существующего сотрудничества Payoneer и Citi, охватывающего использование глобальных банковских услуг, в частности Banking as a Service, а также возможностей для международных платежей и операций по обмену валют.

Ожидаемые преимущества этой инфраструктуры:

  • Мгновенная глобальная ликвидность: перевод средств 24/7 между подразделениями Payoneer на рынках США, Великобритании и Сингапура, сокращая задержки и устраняя ограничения, связанные с выходными или праздниками.
  • Повышенная эффективность казначейских операций: быстрые, прозрачные и автоматизированные внутрикорпоративные переводы, которые оптимизируют управление наличными и уменьшают валютные риски благодаря программированным расчетам на основе блокчейна.
  • Простая интеграция: современные API и блокчейн-протоколы позволяют легко интегрировать решения с существующими казначейскими и платежными системами, минимизируя потребность в сложных изменениях инфраструктуры и сокращая время выхода на рынок.

«Citi Token Services изменяет подход наших глобальных клиентов к управлению ликвидностью и платежами, обеспечивая круглосуточный трансграничный доступ в режиме реального времени и существенно повышая эффективность, — комментирует руководитель цифровых активов, казначейства и торговых решений Райан Рагг. — В стремительно изменяющейся цифровой банковской среде мы рады сотрудничать с клиентами, такими как Payoneer, чтобы предлагать безопасные, масштабируемые и прозрачные платежные решения по всему миру».

Запущенная в 2024 году платформа Citi Token Services позволяет осуществлять многомиллионные транзакции и обеспечивает постоянную международную ликвидность и платежи между филиалами Citi, участвующими в программе.

С момента запуска через нее были произведены операции на миллиарды долларов. Citi Token Services работает в филиалах США, Великобритании, Сингапура и Гонконга с переводами в долларах США (USD).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами