Payoneer вводит блокчейн-технологию Citi для глобальных переводов в режиме 24/7

Payoneer объявила о сотрудничестве с Citi с целью запуска мгновенных внутрикорпоративных казначейских переводов на базе блокчейна через Citi® Token Services, платформу токенизированной ликвидности и платежей. Об этом говорится в сообщении компании.

Что это значит

Это решение позволяет Payoneer переводить средства между своими глобальными счетами в участвующих в программе филиалах с большей скоростью, автоматизацией и прозрачностью.

Этот шаг является важным этапом долгосрочного обязательства Payoneer модернизировать свою финансовую инфраструктуру через целенаправленные инновации.

Сотрудничество с Citi предполагает использование блокчейн-решения для перемещения средств между счетами, принадлежащими Payoneer, уменьшая зависимость от традиционных платежных методов и задержек, вызванных банковскими ограничениями, праздничными днями и выходными.

Это продолжение уже существующего сотрудничества Payoneer и Citi, охватывающего использование глобальных банковских услуг, в частности Banking as a Service, а также возможностей для международных платежей и операций по обмену валют.

Ожидаемые преимущества этой инфраструктуры:

Мгновенная глобальная ликвидность: перевод средств 24/7 между подразделениями Payoneer на рынках США, Великобритании и Сингапура, сокращая задержки и устраняя ограничения, связанные с выходными или праздниками.

Повышенная эффективность казначейских операций: быстрые, прозрачные и автоматизированные внутрикорпоративные переводы, которые оптимизируют управление наличными и уменьшают валютные риски благодаря программированным расчетам на основе блокчейна.

Простая интеграция: современные API и блокчейн-протоколы позволяют легко интегрировать решения с существующими казначейскими и платежными системами, минимизируя потребность в сложных изменениях инфраструктуры и сокращая время выхода на рынок.

«Citi Token Services изменяет подход наших глобальных клиентов к управлению ликвидностью и платежами, обеспечивая круглосуточный трансграничный доступ в режиме реального времени и существенно повышая эффективность, — комментирует руководитель цифровых активов, казначейства и торговых решений Райан Рагг. — В стремительно изменяющейся цифровой банковской среде мы рады сотрудничать с клиентами, такими как Payoneer, чтобы предлагать безопасные, масштабируемые и прозрачные платежные решения по всему миру».

Запущенная в 2024 году платформа Citi Token Services позволяет осуществлять многомиллионные транзакции и обеспечивает постоянную международную ликвидность и платежи между филиалами Citi, участвующими в программе.

С момента запуска через нее были произведены операции на миллиарды долларов. Citi Token Services работает в филиалах США, Великобритании, Сингапура и Гонконга с переводами в долларах США (USD).