Goldman Sachs заявил о новом буме мемных акций в США

Рост фондового рынка США до исторического максимума совпал с ростом покупок со стороны розничных инвесторов и это может означать, что пришло время вкладываться в мемные акции. Об этом заявили в Goldman Sachs, пишет CNBC.

Стратег инвестбанка Джон Маршалл отметил, что в последние недели наблюдается возобновление активности розничных покупателей акций, входящих в индексы S&P 500 и Nasdaq 100. В Goldman Sachs считают, что такое явление как мемные акции распространилось на компании с крупной капитализацией .

«Учитывая рост розничной торговли, мы видим потенциальную возможность усиления асимметрии роста акций с высоким уровнем участия розничных продавцов в ближайшие недели», — сказал Джон Маршалл.

По данным Goldman Sachs, среди акций S&P 500, больше всего розничных покупателей за последний месяц наблюдалось у следующих компаний:

разработчик программного обеспечения Palantir;

производитель микросхем Advanced Micro Devices;

финансовая компания KeyCorp;

разработчик компьютерных игр Electronic Arts;

химическая компания Albemarle;

логистическая компания UPS;

медиа-холдинг Warner Bros. Discovery.

«Наши данные показывают, что в последние несколько недель розничные инвесторы были больше сосредоточены на компаниях малой капитализации в сфере криптовалют, искусственного интеллекта, розничной торговли и квантовых вычислений, чем на компаниях с высокой капитализацией. Профессиональные инвесторы также активизировали свое участие через каналы фьючерсов, свопов и опционов… и мы видим дальнейший рост, поскольку вероятность снижения ставки в сентябре возросла», — отметил Джон Маршалл.

13 августа индекс MSCI All Country World Equity Index, в который входят компании с крупной и средней капитализацией стран с развитыми рынками, достиг исторического максимума.

Как отметил Reuters, инвесторы позитивно отреагировали на данные о слабой инфляции и признаки устойчивости в крупнейших экономиках. Кроме того, ожидания снижения процентной ставки в США поддержали спрос на рисковые активы.

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также достигли рекорда: по данным на 21:17, они прибавили 0,16%, до 6456,33 пункта и 0,11%, до 21 705,59 пункта соответственно.

Мемными называют акции, котировки которых целенаправленно «разгоняются» частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса.

