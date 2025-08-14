Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина в ночь на 14 августа обновил исторический максимум, следует из данных крупнейшей криптобиржи Binance . По состоянию на 01:50 цена превысила отметку $123,5 тыс., затем рост немного замедлился. Предыдущий рекорд в $123,2 тыс. был достигнут 14 июля, пишет Bloomberg. Днем 13 августа BTC стоил $120,6 тыс.

Рост биткоина

Биткоин стабильно рос большую часть прошлого года, отмечает Bloomberg. Рост в последние месяцы агентство связывает с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе и спросом со стороны публичных компаний, таких как Strategy Майкла Сэйлора.

Весной Трамп инициировал создание госрезерва биткоина, а также подписал исполнительный указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».

В начале августа он расширил доступ для пенсионных планов 401 (k) к криптовалютам, недвижимости, частным компаниям и другим альтернативным активам.

Настроения по отношению к криптовалюте также были поддержаны на этой неделе тем, что криптобиржа Bullish Inc, поддерживаемая Питером Тилем, провела звездный дебют на Нью-Йорк. Акции фирмы подскочили почти на 90% от цены первичного публичного размещения, оценив компанию более чем в $10 млрд.

Вторая по величине в мире криптовалюта Ether торговалась менее чем на $100 ниже рекордного максимума в четверг, также получив выгоду от увеличения корпоративных покупок в последние недели.

Ether вырос на 3,8% до $4 783,10 — близко к рекордному максимуму в $4 868,8, достигнутому в ноябре 2021 года.