українська
14 августа 2025, 8:35

«єОселя»: государство будет покрывать до 70% первого взноса и ежемесячных платежей по кредиту

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое делает кредитование по программе єОселя значительно доступнее для украинцев. Об этом говорится в сообщении министерства.

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое делает кредитование по программе єОселя значительно доступнее для украинцев.
Что известно

Согласно постановлению, внутренне перемещенным лицам и лицам, проживающим на прифронтовых территориях, государство будет помогать оплачивать часть первого взноса и ежемесячные платежи по кредиту.

Человек может рассчитывать, что государство покроет за него:

  • 70% размера первого взноса по кредиту в рамках программы єОселя, (но не более 30 процентов стоимости объекта недвижимости, стоимость которого составляет не более 2 миллионов грн);
  • уплату в течение первого года с даты заключения кредитного договора части ежемесячного платежа по кредиту (не более 70% соответствующей суммы ежемесячного обязательства);
  • уплату 40 тысяч грн на оплату стоимости услуг, разовых комиссий, разовой комиссии банка за предоставление кредита, сборов (кроме государственной пошлины) и страховых платежей по кредиту.

Такая помощь будет предоставляться за счет средств государственного бюджета, кроме того, для софинансирования по кредиту могут быть привлечены средства международной технической помощи, благотворительной помощи, средств местных бюджетов.

То есть община, в которую переместились ВПЛ и которая заинтересована в сохранении специалистов, может при желании дофинансировать еще часть кредита, который должен платить человек.

Помощь будет оказываться ВПЛ, состоящим на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и переместившихся с территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией или проживающих на прифронтовых территориях (их перечень — по ссылке).

Как получить помощь

Для получения помощи необходимо обратиться с соответствующим заявлением (в произвольной форме) в уполномоченный банк.

После того как Пенсионный фонд проведет проверку данных и примет решение о назначении помощи, он перечислит на счет человека (эскроу), открытый в уполномоченном банке, сумму государственной помощи в размере, определенном в договоре.

Отметим, что при получении пособия по погашению кредита человек не может одновременно пользоваться другими программами для ВПЛ, направленными на решение жилищного вопроса (помощь на проживание, субсидия на аренду жилья).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
