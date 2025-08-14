Кабинет министров 13 августа одобрил изменения в порядок бронирования военнообязанных. Предусмотрена возможность стопроцентного бронирования работников критически важных предприятий в возможных или активных боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Кабмин разрешил бронировать всех работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях
Что это значит
«Это решение позволяет поддержать бизнес, работающий в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Мы создаем механизм, гибко реагирующий на вызовы и позволяющий предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Согласно изменениям, до 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, официально признанных критически важными и фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий, без установленной даты завершения.
Список таких территорий ведет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Смена лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дия» государственным органом, признавшим предприятие критически важным, на основании обращения областной военной администрации по месту фактической деятельности предприятия.
З урахуванням того, що в нас визнаються «критично» важливими всякі футбольні клуби і бумбокси, то це означає, що з реально критичних підприємств гребтимуть людей ще більше, зато забронюємо пару нових цирків, музичних гуртів і казиків :)