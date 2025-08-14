Multi от Минфин
14 августа 2025, 8:00 Читати українською

Кабмин разрешил бронировать всех работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях

Кабинет министров 13 августа одобрил изменения в порядок бронирования военнообязанных. Предусмотрена возможность стопроцентного бронирования работников критически важных предприятий в возможных или активных боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет министров 13 августа одобрил изменения в порядок бронирования военнообязанных.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

«Это решение позволяет поддержать бизнес, работающий в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Мы создаем механизм, гибко реагирующий на вызовы и позволяющий предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Согласно изменениям, до 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, официально признанных критически важными и фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий, без установленной даты завершения.

Список таких территорий ведет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Смена лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дия» государственным органом, признавшим предприятие критически важным, на основании обращения областной военной администрации по месту фактической деятельности предприятия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
14 августа 2025, 8:36
#
«Кабмін дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях»

З урахуванням того, що в нас визнаються «критично» важливими всякі футбольні клуби і бумбокси, то це означає, що з реально критичних підприємств гребтимуть людей ще більше, зато забронюємо пару нових цирків, музичних гуртів і казиків :)
