Кабмин разрешил бронировать всех работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях

Кабинет министров 13 августа одобрил изменения в порядок бронирования военнообязанных. Предусмотрена возможность стопроцентного бронирования работников критически важных предприятий в возможных или активных боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Что это значит

«Это решение позволяет поддержать бизнес, работающий в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны. Мы создаем механизм, гибко реагирующий на вызовы и позволяющий предприятиям продолжать свою деятельность даже во время активных боевых действий», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Согласно изменениям, до 100% военнообязанных могут быть забронированы на предприятиях, официально признанных критически важными и фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий, без установленной даты завершения.

Список таких территорий ведет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Смена лимита бронирования будет осуществляться через портал «Дия» государственным органом, признавшим предприятие критически важным, на основании обращения областной военной администрации по месту фактической деятельности предприятия.