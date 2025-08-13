Доллар и евро подорожали на межбанке 13 августа. Европейская валюта выросла на 8 копеек. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 13 августа
|
Закрытие 13 августа
|
Изменения
|
41,47/41,50
|
41,50/41,53
|
3/3
|
48,49/48,51
|
48,57/48,59
|
8/8
Средний курс на наличном рынке: 41,25−41,75 грн/доллар, 48,10−48,80 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 48,40−48,60 грн.
Источник: Минфин
