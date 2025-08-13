Владелец «Киевстара» завершил продажу мобильного оператора Beeline в Кыргызстане

Компания Veon, являющаяся владельцем крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар», успешно завершила сделку по продаже своей 50,1% косвенной доли в Sky Mobile LLC, работающей под брендом Beeline в Кыргызстане. Покупателем выступил государственный Eldik Bank. Продажа произошла после получения всех необходимых регуляторных согласований, сообщает Интерфакс-Украина.

«Продажа наших операций в Кыргызстане знаменует собой еще один важный шаг в оптимизации портфеля Veon», — прокомментировал генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу.

Veon напомнила, что правительство Кыргызстана, которое имело первоочередное право на выкуп после объявления Veon о намерении продать долю в марте 2024 года, назначило Eldik Bank приобрести 100% Sky Mobile LLC от имени государства.

Условия соглашения были согласованы сторонами, и Eldik Bank произвел полную оплату по завершении всех формальностей. Информация о стоимости транзакции в пресс-релизе отсутствует.

Veon предоставляет конвергентные связные и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов в шести странах: Пакистане, Украине, Казахстане, Бангладеш, Узбекистане.

Напомним

«Минфин» писал, что «Киевстар» ожидает привлечь от $50 до $200 миллионов во время своего исторического выхода на американскую фондовую биржу NASDAQ, который запланирован на этот год. Это сделает «Киевстар» первой компанией с операционным центром в Украине, которая проведет листинг на бирже США.