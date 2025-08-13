Госбюджет-2025: Комитет Рады согласовал дополнительные 37 миллиардов на невоенные нужды

Комитет Верховной Рады по бюджету одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект № 13439−3 о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила на своей странице в Facebook.

«Бюджетный комитет рекомендует Раде принять законопроект 13439−3 во втором чтении — теперь он касается преимущественно невоенных расходов», — отметила она.

Основные изменения

Среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

+25,7 млрд грн — увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы),

+4,3 млрд грн для Минцифры, из которых:

1,4 млрд грн — новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях,

2,8 млрд грн — гранты на развитие производства в сфере defense tech.

+4,6 млрд грн — питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5−11 классов на прифронтовых территориях,

+3,2 млрд грн — закупка лекарственных средств для лечения на средства государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими заболеваниями, гемофилией и т. д.

+1,5 млрд грн — субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей,

+1,2 млрд грн — поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданкой)).

Поддержка ВПЛ

Отдельно предусмотрено решение для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):

+1 млрд грн — перераспределяется на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ;

— перераспределяется на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ; предусмотрена возможность использования органами местного самоуправления свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

«Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн — это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)», — подчеркнула Пидласа.

Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе.