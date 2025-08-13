Цена токена биржи OKX взлетела на 200% после сжигания 50% предложения на $7,6 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 августа 2025, 18:05 Читати українською

Цена токена биржи OKX взлетела на 200% после сжигания 50% предложения на $7,6 миллиарда

Криптовалютная биржа OKX провела одноразовое сжигание 65,26 миллиона своих нативных токенов OKB, что эквивалентно $7,6 миллиарда. Этот шаг сократил общее предложение токена более чем на 50% и спровоцировал взрывной рост его цены. Об этом пишет CoinDesk.

Криптовалютная биржа OKX провела одноразовое сжигание 65,26 миллиона своих нативных токенов OKB, что эквивалентно $7,6 миллиарда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордная цена и всплеск активности

Эффект от сжигания, являющегося одной из крупнейших дефляционных мер в истории биржевых токенов, был мгновенным. Цена OKB подскочила с $46 до рекордного максимума в $142.

Торговая активность также продемонстрировала аномальный рост. Суточный объем торгов взлетел на 13 000% до $723 миллионов.

Новая токеномика и фокус на X Layer

В результате сжигания максимальное предложение токенов OKB было навсегда сокращено до 21 миллиона, что соответствует максимальному количеству биткоинов.

Как отмечают в компании, дальнейшая динамика цены будет зависеть от успешного развития собственного блокчейна биржи — X Layer, где OKB является нативным токеном. OKX планирует увеличить скорость транзакций в своей сети, снизить комиссии (газ) и постепенно вывести из обращения токены OKB старого стандарта на базе Ethereum, обменяв их на новую версию на X Layer.

Что такое «сжигание» токенов и почему оно повышает цену?

Сжигание токенов — это процесс намеренного и необратимого изъятия определенного количества криптовалютных токенов из обращения. Технически это реализуется путем отправки токенов на «адрес для сжигания» — кошелек, у которого нет и никогда не будет приватного ключа. Это означает, что отправленные на него монеты потеряны навсегда.

Основная цель сжигания — создание дефляционного эффекта.

  • Уменьшение предложения: Когда количество токенов в обращении уменьшается, каждый оставшийся токен становится более редким.
  • Рост цены: По законам спроса и предложения, если спрос на актив остается прежним или растет, а его предложение сокращается, его цена имеет тенденцию к росту.
  • Токены, предназначенные для сжигания, всегда принадлежат самой бирже. Она может выкупить их у инвесторов.

Многие криптопроекты, в частности биржа Binance со своим токеном BNB, используют механизм регулярного (например, ежеквартального) сжигания, чтобы повысить привлекательность своего нативного токена. Однократное сжигание более 50% предложения, которое осуществила OKX, является чрезвычайно мощным дефляционным шоком.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами