Цена токена биржи OKX взлетела на 200% после сжигания 50% предложения на $7,6 миллиарда

Криптовалютная биржа OKX провела одноразовое сжигание 65,26 миллиона своих нативных токенов OKB, что эквивалентно $7,6 миллиарда. Этот шаг сократил общее предложение токена более чем на 50% и спровоцировал взрывной рост его цены. Об этом пишет CoinDesk.

Рекордная цена и всплеск активности

Эффект от сжигания, являющегося одной из крупнейших дефляционных мер в истории биржевых токенов, был мгновенным. Цена OKB подскочила с $46 до рекордного максимума в $142.

Торговая активность также продемонстрировала аномальный рост. Суточный объем торгов взлетел на 13 000% до $723 миллионов.

Новая токеномика и фокус на X Layer

В результате сжигания максимальное предложение токенов OKB было навсегда сокращено до 21 миллиона, что соответствует максимальному количеству биткоинов.

Как отмечают в компании, дальнейшая динамика цены будет зависеть от успешного развития собственного блокчейна биржи — X Layer, где OKB является нативным токеном. OKX планирует увеличить скорость транзакций в своей сети, снизить комиссии (газ) и постепенно вывести из обращения токены OKB старого стандарта на базе Ethereum, обменяв их на новую версию на X Layer.

Что такое «сжигание» токенов и почему оно повышает цену?

Сжигание токенов — это процесс намеренного и необратимого изъятия определенного количества криптовалютных токенов из обращения. Технически это реализуется путем отправки токенов на «адрес для сжигания» — кошелек, у которого нет и никогда не будет приватного ключа. Это означает, что отправленные на него монеты потеряны навсегда.

Основная цель сжигания — создание дефляционного эффекта.

Уменьшение предложения: Когда количество токенов в обращении уменьшается, каждый оставшийся токен становится более редким.

Рост цены: По законам спроса и предложения, если спрос на актив остается прежним или растет, а его предложение сокращается, его цена имеет тенденцию к росту.

Токены, предназначенные для сжигания, всегда принадлежат самой бирже. Она может выкупить их у инвесторов.

Многие криптопроекты, в частности биржа Binance со своим токеном BNB, используют механизм регулярного (например, ежеквартального) сжигания, чтобы повысить привлекательность своего нативного токена. Однократное сжигание более 50% предложения, которое осуществила OKX, является чрезвычайно мощным дефляционным шоком.

