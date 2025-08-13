Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира». Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
«Президент Дональд Трамп является президентом мира», — говорится в заявлении.
Среди поддержавших кандидатуру американского лидера:
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
- президент Габона Брис Олиги Нгема;
- премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
- правительство Пакистана;
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгир.
