Криптобиржа Bullish привлекла $1,11 млрд в рамках IPO

Криптовалютная биржа Bullish привлекла $1,11 млрд в рамках первичного публичного размещения акций, разместив бумаги выше заявленного диапазона по $37 за акцию. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно

Компания продала 30 млн акций, что оценило ее в $5,41 млрд, отмечает агентство.

Первоначально Bullish планировала размещение в диапазоне $32−33 за акцию, но повышенный спрос позволил превысить верхнюю планку. По данным источников агентства, размещение было переподписано более чем в 20 раз.

Институциональные инвесторы, включая BlackRock и ARK Investment Management Кэти Вуд, обязались купить акции на сумму до $200 млн.

Организаторами IPO выступили JPMorgan, Jefferies и Citigroup. Торги будут проходить на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BLSH.

Напомним

Bullish присоединилась к растущему списку криптокомпаний, вышедших на публичные рынки в этом году благодаря интересу к криптовалютам в администрации президента США Дональда Трампа.

В июле он подписал закон о создании регулятивной базы для привязанных к доллару криптовалют — стейблкоинов. В 2023 году Bullish приобрела новостной сайт о криптовалютах CoinDesk.