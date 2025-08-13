Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 августа 2025, 15:33

Китайская Evergrande вернула часть долгов, продав картину Моне

Обанкротившаяся China Evergrande при совокупных обязательствах в 2,4 трлн юаней ($250 млрд) за 18 месяцев ликвидации смогла вернуть кредиторам лишь $255 млн, пишет Financial Times со ссылкой на управляющих из Alvarez & Marsal.

Обанкротившаяся China Evergrande при совокупных обязательствах в 2,4 трлн юаней ($250 млрд) за 18 месяцев ликвидации смогла вернуть кредиторам лишь $255 млн, пишет Financial Times со ссылкой на управляющих из Alvarez & Marsal.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиВ список реализованных активов вошли автомобили, членства в клубах, облигации частных школ и картина Клода Моне.
Фото: nerukhomi.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В список реализованных активов вошли автомобили, членства в клубах, облигации частных школ и картина Клода Моне. Какое именно полотно было продано, FT установить не удалось.

Эта сумма составляет менее 1% от активов группы в 2022 году. В январе 2024 года суд в Гонконге распорядился ликвидировать гонконгскую структуру Evergrande, прекратив переговоры о реструктуризации с офшорными держателями облигаций.

Управляющими были назначены Тиффани Вонг и Эдвард Миддлтон из Alvarez & Marsal, однако их контроль распространяется в основном на зарубежные активы, оцененные в $3,5 млрд.

Газета отмечает, что большая часть имущества застройщика находится в материковом Китае, где действует отдельное законодательство. При этом приоритет властей в Пекине — завершение незаконченных строительных проектов на фоне затяжного спада цен на недвижимость, который продолжается уже четвертый год.

По данным Alvarez & Marsal, из $255 млн, которые удалось вернуть, $11 млн приходится на гонконгскую холдинговую компанию и $244 млн на дочерние структуры, из которых $167 млн уже реализованы. Ликвидаторы предупреждают, что рассчитывать на получение всей суммы не стоит.

Читайте также:Биржа Гонконга прекратит листинг акций застройщика China Evergrande

Напомним

Evergrande имела 1 300 строительных проектов в более чем 280 городах. В 2023 году власти Китая обвинили ее в завышении выручки на 80 млрд юаней в 2019—2020 годах. Ликвидаторы также подали иск против PwC China, оштрафованной в прошлом году на 441 млн юаней и временно отстранённой от работы.

«Стоимость конкурсной массы компании — ее активов и обязательств — настолько неопределённа, что ликвидаторы не могут дать никаких прогнозов относительно дивидендных выплат на данный момент», — говорится в заявлении Alvarez & Marsal.

По данным FT, ситуация с Evergrande отражает более широкий кризис: на сегодня инвесторы вернули менее 1% из примерно $150 млрд офшорных долгов китайских девелоперов, несмотря на многолетние переговоры. В начале августа суд в Гонконге распорядился о ликвидации China South City — меньшего по размеру застройщика, но крупнейшего после Evergrande.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
