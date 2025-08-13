Китайская Evergrande вернула часть долгов, продав картину Моне

Обанкротившаяся China Evergrande при совокупных обязательствах в 2,4 трлн юаней ($250 млрд) за 18 месяцев ликвидации смогла вернуть кредиторам лишь $255 млн, пишет Financial Times со ссылкой на управляющих из Alvarez & Marsal.

Детали

В список реализованных активов вошли автомобили, членства в клубах, облигации частных школ и картина Клода Моне. Какое именно полотно было продано, FT установить не удалось.

Эта сумма составляет менее 1% от активов группы в 2022 году. В январе 2024 года суд в Гонконге распорядился ликвидировать гонконгскую структуру Evergrande, прекратив переговоры о реструктуризации с офшорными держателями облигаций.

Управляющими были назначены Тиффани Вонг и Эдвард Миддлтон из Alvarez & Marsal, однако их контроль распространяется в основном на зарубежные активы, оцененные в $3,5 млрд.

Газета отмечает, что большая часть имущества застройщика находится в материковом Китае, где действует отдельное законодательство. При этом приоритет властей в Пекине — завершение незаконченных строительных проектов на фоне затяжного спада цен на недвижимость, который продолжается уже четвертый год.

По данным Alvarez & Marsal, из $255 млн, которые удалось вернуть, $11 млн приходится на гонконгскую холдинговую компанию и $244 млн на дочерние структуры, из которых $167 млн уже реализованы. Ликвидаторы предупреждают, что рассчитывать на получение всей суммы не стоит.

Напомним

Evergrande имела 1 300 строительных проектов в более чем 280 городах. В 2023 году власти Китая обвинили ее в завышении выручки на 80 млрд юаней в 2019—2020 годах. Ликвидаторы также подали иск против PwC China, оштрафованной в прошлом году на 441 млн юаней и временно отстранённой от работы.

«Стоимость конкурсной массы компании — ее активов и обязательств — настолько неопределённа, что ликвидаторы не могут дать никаких прогнозов относительно дивидендных выплат на данный момент», — говорится в заявлении Alvarez & Marsal.

По данным FT, ситуация с Evergrande отражает более широкий кризис: на сегодня инвесторы вернули менее 1% из примерно $150 млрд офшорных долгов китайских девелоперов, несмотря на многолетние переговоры. В начале августа суд в Гонконге распорядился о ликвидации China South City — меньшего по размеру застройщика, но крупнейшего после Evergrande.