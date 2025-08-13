Во втором квартале 2025 года россия столкнулась со значительным увеличением просроченных платежей по кредитам. Задолженность по ипотеке подскочила на 97% по сравнению с прошлым годом, достигнув 95 миллиардов рублей (около $1,19 млрд). Просрочка по автокредитам выросла на 85%, составив 32 миллиарда рублей (около $400 млн). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Такое ухудшение ситуации является следствием комбинации нескольких отрицательных факторов:

Рекордно высокие процентные ставки. Реальные ставки превышают 30%, что делает кредиты очень дорогими.

Рост потребительских расходов. Инфляция и увеличение стоимости жизни уменьшают покупательскую способность населения.

Массовая выдача рисковых кредитов. В 2023—2024 годах банки активно выдавали ссуды людям, которые имели высокий риск неуплаты.

Многим российским семьям уже не хватает средств на ежемесячные кредитные платежи, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния населения.

Прогноз

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы уровень просрочки может возрасти еще вдвое. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества банкротств, потере имущества и обострению социального напряжения в стране.

Несмотря на заявления Кремля и подконтрольных ему финансовых учреждений о росте доходов россиян и стабильности экономики, реальные показатели свидетельствуют об обратном — долговая нагрузка населения неуклонно растет.