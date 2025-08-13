Компания Kodak с 133-летней историей предупредила о риске банкротства

Компания Eastman Kodak, 133-летний пионер в области фотографии, предупредила инвесторов о том, что может не выжить. В своем финансовом отчете за второй квартал компания заявила, что существуют «существенные сомнения относительно ее способности продолжать деятельность». Об этом сообщает CNN.

Финансовые трудности

В отчете Kodak отмечается, что компания не имеет «гарантированного финансирования или доступной ликвидности» для погашения своих долговых обязательств на сумму около $500 миллионов. Чтобы найти средства, компания планирует прекратить выплаты в свой пенсионный план.

Несмотря на кризис, CEO Kodak заявил, что компания «продолжала достигать прогресса в выполнении долгосрочного плана». В комментарии CNN представитель Kodak выразил уверенность, что компания сможет выплатить значительную часть долга и рефинансировать остальную часть.

Однако рынки отреагировали на предупреждение крайне негативно: во вторник акции Eastman Kodak (KODK) упали более чем на 25%.

История взлетов и падений

Компания Kodak, основанная Джорджем Истменом, более века доминировала на рынке фотографии. В 1970-х годах ей принадлежало 90% рынка пленки и 85% рынка фотоаппаратов в США.

Парадоксально, но падение компании было вызвано технологией, которую она сама же и изобрела: в 1975 году Kodak представила первый в мире цифровой фотоаппарат. Однако компания не смогла адаптироваться к новой цифровой эре и заработать на своем изобретении. В 2012 году она объявила о банкротстве.

В 2020 году Kodak пережил кратковременный взлет, когда правительство США выбрало ее для производства фармацевтических ингредиентов, однако этот проект не принес длительного успеха. В настоящее время компания продолжает производить пленки и химикаты для бизнеса, а также лицензирует свой бренд для потребительских товаров.