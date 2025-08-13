В следующем году на рынке нефти ожидается рекордный избыток, что может обрушить цены — МЭА

Мировые нефтяные рынки направляются к рекордному избытку предложения в следующем году, поскольку рост спроса замедляется, а предложение увеличивается. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает Bloomberg.

Согласно данным ежемесячного отчета МЭА, запасы нефти будут накапливаться со скоростью 2,96 миллиона баррелей в день, превышая даже среднее накопление во время пандемического 2020 года. Рост мирового спроса на нефть в этом и следующем году происходит вдвое медленнее, чем в 2023 году.

В то же время, предложение стремительно растет. Коалиция ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией, ускорила восстановление остановленной добычи, а МЭА несколько повысило прогнозы по добыче за пределами группы в 2026 году, в первую очередь в Америке.

«Баланс нефтяного рынка выглядит все более раздутым, поскольку прогнозируемое предложение значительно превышает спрос до конца года и в 2026 году. Очевидно, что что-то должно измениться, чтобы рынок сбалансировался», — заявило парижское агентство.

Цены на нефть снизились примерно на 12% в этом году, торгуясь около $66 за баррель в Лондоне, поскольку рост предложения как со стороны ОПЕК+, так и со стороны ее конкурентов совпадает с усилением беспокойства, что торговая война президента США Дональда Трампа повлияет на экономический рост.

Снижение цен предлагает определенное облегчение для потребителей после лет инфляции и является победой для Трампа, поскольку настаивает на снижении расходов на топливо, но представляет финансовую угрозу для нефтедобывающих компаний и стран.

Значительные запасы

Нефтяные рынки временно получают поддержку от сильного летнего спроса на автомобильное топливо, но данные МЭА свидетельствуют, что они уже переходят в состояние излишка предложения. Мировые запасы нефти в июне достигли 46-месячного максимума. Новые санкции против россии или Ирана все еще могут изменить картину, добавило агентство.

В квартальном измерении излишек, наблюдавшийся в 2020 году, оставался бы самым большим за всю историю, достигнув пика более чем в 7 миллионов баррелей в день во втором квартале того года, поскольку карантинные меры ограничивали транспортную и экономическую деятельность. Этот избыток впоследствии был сокращен массовыми сокращениями ОПЕК+.

Глобальное потребление нефти вырастет всего на 680 000 баррелей в день этого года, что является самым слабым показателем с 2019 года на фоне неутешительного спроса в Китае, Индии и Бразилии. В 2026 году, согласно отчету, оно вырастет на 700 000 баррелей в день.

МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть перестанет расти к концу этого десятилетия, поскольку страны переходят от ископаемого топлива к электромобилям.

Агентство повысило прогнозы роста предложения за пределами ОПЕК+ в 2026 году на 100 000 баррелей в день до 1 миллиона баррелей в день, опять же в первую очередь за счет США, Гайаны, Канады и Бразилии.

Борьба за долю рынка

Поскольку Организация стран-экспортеров нефти видит, как их конкуренты расширяются, нефтяной картель и их партнеры стремятся восстановить свою долю мировых продаж нефти.

Саудовская Аравия в последние месяцы направляла группу на ускорение восстановления остановленной добычи, а в начале августа ратифицировала очередное увеличение на сентябрь, которое завершит восстановление транша в 2,2 миллиона баррелей.

Будет ли альянс продолжать бороться за долю рынка, неясно. ОПЕК+ дала понять, что ее следующий шаг абсолютно неопределен и может быть либо дальнейшим увеличением, либо паузой, либо даже отменой недавних прибавок добычи.

Согласно отчету МЭА, в прошлом месяце добыча нефти по странам ОПЕК+ (группа из 22 стран) снизилась. Это произошло потому, что Саудовская Аравия сократила объемы добычи, которые она увеличила в июне во время конфликта между Израилем и Ираном.

На фоне всеобщего сокращения все еще наблюдался определенный рост, при этом Объединенные Арабские Эмираты увеличили добычу до 3,5 миллиона баррелей в день — нового максимума, что значительно превышает их квоту ОПЕК+.