Пекин сдержал обещание ответить на санкции Европейского Союза, направленные против китайских финансовых учреждений из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Китай ввел санкции против двух банков, расположенных в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Министерства коммерции Китая, в список контрмер были включены литовские UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Этот шаг запрещает китайским организациям и частным лицам осуществлять транзакции, сотрудничество и другую деятельность с этими финансовыми учреждениями.

В своем отдельном сообщении министерство выразило надежду, что ЕС «будет ценить свои отношения с Китаем, исправит свои неправомерные действия и прекратит наносить ущерб интересам нации».

Олоф Гилл, спикер Европейской Комиссии по вопросам экономической безопасности, заявил, что после официального получения ЕС детально изучит эти меры, прежде чем принимать решения по дальнейшим шагам.

«ЕС уже конструктивно взаимодействует с Китаем по вопросу санкционированных китайских организаций и готов найти взаимоприемлемое решение, которое может привести к исключению банков из списка», — отметил он.

Санкции ЕС против китайских банков

В прошлом месяце Европейский Союз ввел санкции против двух китайских банков (Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank) и пяти компаний, расположенных в Азии, в рамках последнего пакета мер против Москвы.

В ЕС отметили, что эти банки попали под ограничения за предоставление услуг, способствовавших обходу санкций, в частности, из-за криптовалютных операций.

Тесные связи Китая с россией уже приводили к подобным ограничительным мерам со стороны США, заставляя китайские банки пересматривать свои бизнес-модели и клиентов.

Ранее некоторые государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США разрешили вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых фирм, помогающих военным усилиям рф.

Напряженность между Китаем и Литвой

Хотя Пекин не назвал конкретную причину выбора именно литовских банков, этот шаг происходит на фоне длительной напряженности между Китаем и Литвой.

В прошлом году Литва выслала троих сотрудников посольства Китая, заявив, что они не были аккредитованы. Пекин ранее уже снижал уровень дипломатических отношений с Литвой в ответ на решение Вильнюса разрешить открытие представительства Тайваня.

Отношения между Пекином и Брюсселем также были напряженными в последние годы из-за поддержки Китаем войны россии против Украины и торговых разногласий.