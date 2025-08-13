Большая приватизация: «Винницабытхим» ушел с молотка за 608 млн грн

13 августа в системе «Прозорро.Продажи» состоялся аукцион по приватизации 100% государственного пакета акций ЧАО «Винницабытхим». Предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и было взыскано в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда по закону Украины «О санкциях».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Стартовая цена лота составила 301,4 млн грн без НДС. В результате торгов за объект соревновались два участника. Победная ставка на аукционе выросла в два раза, составив 608,1 млн грн.

Предприятие «Винницабытхим» занимается производством мыла, моющих средств, а также чистящих и полирующих средств. Уставный капитал — 26,6 млн грн.

Читайте также: «Энергосталь» продали на аукционе — цена выросла в 57 раз

Согласно утвержденным условиям, новый владелец Частного акционерного общества «Винницабытхим» должен: