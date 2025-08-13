13 августа в системе «Прозорро.Продажи» состоялся аукцион по приватизации 100% государственного пакета акций ЧАО «Винницабытхим». Предприятие ранее принадлежало российскому олигарху Владимиру Плесовскому и было взыскано в доход государства решением Высшего антикоррупционного суда по закону Украины «О санкциях».
Большая приватизация: «Винницабытхим» ушел с молотка за 608 млн грн
Подробности
Стартовая цена лота составила 301,4 млн грн без НДС. В результате торгов за объект соревновались два участника. Победная ставка на аукционе выросла в два раза, составив 608,1 млн грн.
Предприятие «Винницабытхим» занимается производством мыла, моющих средств, а также чистящих и полирующих средств. Уставный капитал — 26,6 млн грн.
Согласно утвержденным условиям, новый владелец Частного акционерного общества «Винницабытхим» должен:
- сохранить профиль деятельности предприятий;
- в течение 6 месяцев погасить долги по заработной плате и бюджету;
- погасить просроченную кредиторскую задолженность;
- гарантировать соблюдение трудовых прав работников и не допустить их увольнения в течение первых шести месяцев;
- перечислить дивиденды в госбюджет за 2024−2025 годы.
Источник: Минфин
