Власти США тайно устанавливают трекеры в партии ИИ-чипов для отслеживания их поставок в Китай — СМИ

Власти США тайно размещают устройства для отслеживания местонахождения в некоторых партиях передовых чипов для искусственного интеллекта, которые имеют высокий риск незаконного перенаправления в Китай. Об этом в среду, 13 августа, сообщает Reuters.

Как работает схема

По данным источников, эти меры направлены на выявление путей, по которым ИИ-чипы попадают в Китай в обход американских экспортных ограничений. Они применяются только к отдельным партиям, находящимся под следствием.

Трекеры помогают собирать доказательства против компаний и лиц, которые зарабатывают на нарушении экспортного контроля. По словам пяти других источников, работающих в цепочке поставок ИИ-серверов, они знают об использовании трекеров в партиях серверов от таких производителей, как Dell и Super Micro, которые содержат чипы от Nvidia и AMD.

Устройства обычно прячут в упаковке, а иногда — даже внутри самих серверов. В одном из случаев в 2024 году в партии серверов Dell были обнаружены как большие трекеры на коробках, так и более мелкие, спрятанные внутри.

Реакция компаний и властей

В компании Dell заявили, что им неизвестно об инициативе правительства США размещать трекеры в их продукции. В Super Micro отказались комментировать свои практики безопасности. Министерство торговли США, ФБР и другие ведомства также не предоставили комментариев.

Источники, занимающиеся перепродажей чипов в Китае, подтвердили, что им известно о существовании таких устройств и что они регулярно тщательно проверяют полученные партии серверов на наличие трекеров.