Банки выдали кредиты на восстановление энергетики на 26,2 млрд гривен

Банки в рамках реализации меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак россии, обеспечили финансирование проектов бизнеса на восстановление генерации энергетики мощностью 993 МВт, сообщает НБУ .

По данным опроса банков, кроме генерации энергии за период с 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года банки обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и генерации тепла на 389 МВт.

В целом за этот период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики в 21 области страны на 26,2 млрд грн, в том числе 1998 кредитов бизнеса на 24,7 млрд грн и 9645 — населению на 1,4 млрд грн.

Валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 августа составил 16,6 млрд грн, физическим лицам — 1,2 млрд грн.