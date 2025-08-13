Индия за три месяца превратилась из самого привлекательного азиатского фондового рынка в наименее предпочтительный для управляющих активами на фоне эскалации тарифной войны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Bank of America.
Индия стала наименее привлекательным рынком Азии для инвесторов
Что известно
В последнем исследовании 30% фондовых менеджеров заявили, что низко оценивают потенциал рынка Индии, следом идут Таиланд с 20% и Малайзия с 10%. Лучше всего показала себя Япония, второе место занял Китай, сообщает банк. В опросе приняли участие 99 респондентов с активами $183 млрд.
Это кардинально отличается от майского исследования, когда Индия вытеснила Японию с первого места благодаря статусу безопасной гавани во время первой волны тарифов Трампа.
Смена настроений в отношении $5-триллионного рынка акций отражает растущую обеспокоенность инвесторов решением Трампа удвоить пошлины на товары южноазиатской страны в качестве санкций за покупки российской нефти, отметило агентство.
Стратеги Bank of America во главе с Ритешем Самадхией отмечают влияние объявленных президентом Трампом 50%-ных тарифов на Индию. Это контрастирует с другими региональными рынками, включая Китай, где тон стал более оптимистичным.
Торговые опасения, слабая отчетность и завышенные оценки заставили глобальные фонды вывести около $4 млрд из индийских акций в этом квартале. При этом местные институты и розничные инвесторы нарастили покупки — индийские взаимные фонды привлекли рекордные 427 млрд рупий ($4,9 млрд) чистого притока в июле.
