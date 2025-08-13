Индия стала наименее привлекательным рынком Азии для инвесторов

Индия за три месяца превратилась из самого привлекательного азиатского фондового рынка в наименее предпочтительный для управляющих активами на фоне эскалации тарифной войны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Bank of America.

Что известно

В последнем исследовании 30% фондовых менеджеров заявили, что низко оценивают потенциал рынка Индии, следом идут Таиланд с 20% и Малайзия с 10%. Лучше всего показала себя Япония, второе место занял Китай, сообщает банк. В опросе приняли участие 99 респондентов с активами $183 млрд.

Это кардинально отличается от майского исследования, когда Индия вытеснила Японию с первого места благодаря статусу безопасной гавани во время первой волны тарифов Трампа.

Смена настроений в отношении $5-триллионного рынка акций отражает растущую обеспокоенность инвесторов решением Трампа удвоить пошлины на товары южноазиатской страны в качестве санкций за покупки российской нефти, отметило агентство.

Стратеги Bank of America во главе с Ритешем Самадхией отмечают влияние объявленных президентом Трампом 50%-ных тарифов на Индию. Это контрастирует с другими региональными рынками, включая Китай, где тон стал более оптимистичным.

Торговые опасения, слабая отчетность и завышенные оценки заставили глобальные фонды вывести около $4 млрд из индийских акций в этом квартале. При этом местные институты и розничные инвесторы нарастили покупки — индийские взаимные фонды привлекли рекордные 427 млрд рупий ($4,9 млрд) чистого притока в июле.