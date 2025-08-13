Трамп заставляет Швейцарию пересмотреть свою роль нейтральной страны

Политика президента США Дональда Трампа в отношении торговых пошлин, которая изменила глобальные цепочки поставок и проверила на прочность старые альянсы, заставила Швейцарию начать болезненную переоценку своей роли в мире. Введение 39%-ной пошлины на швейцарский экспорт спровоцировало в стране острую дискуссию о том, является ли ее многовековая модель нейтралитета жизнеспособной в новом, силовом мировом порядке. Об этом пишет WSJ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Шок

Введение 39%-го тарифа на прошлой неделе стало шоком для Швейцарии, для которой США являются крупнейшим экспортным рынком. Эта новость вызвала возмущение в стране — одна из газет вышла с первым шпальтой с надписью «Черный день для нашей страны».

Главной причиной такой высокой ставки называют стремительный рост торгового профицита Швейцарии с США, который за первое полугодие достиг $48 миллиардов, преимущественно за счет экспорта фармацевтики и золота.

Швейцарские политики и бизнесмены заявляют, что не могут конкурировать, когда соседние Германия и Франция платят пошлину в 15%. Промышленная ассоциация Swissmem назвала ситуацию «сценарием ужаса», который может стоить стране десятков тысяч рабочих мест, а производители сыра ожидают частичного коллапса своего бизнеса в США. Некоторые компании уже планируют переносить производство в Германию или США.

Кризис модели нейтралитета

Швейцария веками процветала как нейтральный посредник и дипломатический центр. Однако, как отмечают местные чиновники и эксперты, эта модель может стать слабостью в современном мире, где доминируют крупные силовые блоки.

«Швейцария больше не может маневрировать между блоками, как раньше. Этот мир прошел», — заявил законодатель Йон Пульт, вице-президент Социал-демократической партии.

«Мы слишком малы, чтобы играть в игру больших ребят. В ней не так уж важно, нейтрален ты или нет», — добавил Адриан Штайнер, CEO производителя кофемашин Thermoplan.

Давление на швейцарскую идентичность усиливается и с других сторон. После 2008 года США фактически разрушили многовековую швейцарскую банковскую тайну. А после полномасштабного вторжения россии в Украину, страна под давлением партнеров была вынуждена присоединиться к санкциям ЕС против москвы, что поставило под сомнение ее нейтралитет.

Поиск новых альянсов

В результате в стране усиливаются призывы к более тесной интеграции с Европейским Союзом, который смог договориться с США о более благоприятных условиях. Ожидается, что в следующем году в Швейцарии может состояться референдум по новому пакету соглашений, расширяющих доступ страны к единому рынку ЕС. Аналитики считают, что тарифный кризис может значительно усилить позиции сторонников евроинтеграции.