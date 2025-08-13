Южнокорейский техгигант запустит стейблкоин, криптофонды потеснили традиционные ETF: что нового

Южнокорейский техгигант Kakao готовится запустить стейблкоин KRW на блокчейне Kaia

Южнокорейский технологический гигант Kakao (известный благодаря популярному мессенджеру KakaoTalk) планирует запустить собственный стейблкоин, привязанный к национальной валюте — корейской они (KRW). Этот шаг будет реализован из-за их участия в блокчейне Kaia.

В начале августа Kaia уже зарегистрировала четыре торговых марки, связанных с воной: «KRWGlobal», «KRWGL», «KRWKaia» и «KaKRW», о чем компания сообщила изданию Decrypt.

Kaia — это публичный блокчейн, созданный в результате слияния проектов Klaytn и Finschia. В его совете присутствуют представители Kakao и Kakao Pay. Они рассматривают выпуск стейблкоина KRW как «мост» между другими фиатными стейблкоинами, такими как USDC (доллар США) или JPYC (японская иена).

По словам доктора Сангмина Со, главы Kaia DLT Foundation, этот стейблкоин позволит более 49 миллионам активных пользователей ежемесячно в экосистеме Kakao «получить доступ к DeFi-протоколам непосредственно в мобильных приложениях, которые используются по всей стране, что позволит оживить проекты децентрализованных финансов».

Однако перспективы запуска стейблкоина в значительной степени зависят от законодательного регулирования, которое в Южной Корее все еще находится на этапе обсуждения. Рассматриваются конкурирующие законопроекты, которые должны определить правила лицензирования, требования к резервам, минимальному капиталу, начисление процентов и роль банков в сфере криптовалют.

Circle отчитывается о значительном росте USDC и фиксирует большие расходы после IPO

Компания Circle, эмитент второго по величине стейбкоина USDC, обнародовала свои финансовые результаты за II квартал 2025 года — первый отчетный период после ее выхода на биржу.

Согласно данным компании, объем USDC в обращении значительно вырос. К концу квартала этот показатель достиг $61,3 млрд, что на 90% больше, чем годом ранее. По состоянию на 10 августа объем USDC продолжил расти, достигнув $65,2 млрд, что свидетельствует о дальнейшем увеличении популярности стэйблкоина.

Circle также отчиталась о поразительном росте доходов:

Общий доход и прибыль от резервов выросла на 53% в годовом выражении, достигнув $658 млн.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль к вычету процентов, налогов, износа и амортизации) увеличился на 52% в годовом выражении, составив $126 млн.

Однако, несмотря на рост операционных показателей, компания зафиксировала чистый убыток в размере $482 млн. Этот ущерб в значительной степени объясняется большими неденежными затратами, связанными с процессом первичного размещения акций (IPO), которые составили $591 млн.

Из них $424 млн пришлись на компенсации в виде акций, а $167 млн — на рост справедливой стоимости конвертируемого долга, вызванный повышением цены акций Circle.

Криптовалютные ETF вытесняют традиционные фонды на рынке США

На финансовом рынке США происходит значительная трансформация: половина из двадцати самых успешных биржевых фондов (ETF) привлекают капитал, ориентируясь на криптовалюты. Об этом заявил Нейт Джерачи, президент Nova Dius Wealth.

С января 2024 г. на американском рынке появилось 1300 новых фондов, но именно инструменты на базе цифровых активов стали безоговорочными лидерами по объему привлеченного капитала. Это свидетельствует о растущем интересе инвесторов к криптовалютному рынку.

Среди ведущих крипто-ETF, вошедших в этот список, следующие:

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) от BlackRock — $57,4 млрд

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) — $12,1 млрд

iShares Ethereum Trust (ETHA) — $9,6 млрд

Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) — $2,3 млрд

Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) — $2,2 млрд

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — $2,2 млрд

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) — $1,6 млрд

2x Ether ETF (ETHU) — $1,6 млрд

Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF (MSTX) — $1,5 млрд

Интересно, что в топ-20 также вошел фонд YieldMax MSTR Option Income Strategy (MSTY) с притоком в $7,2 млрд. Хотя он не имеет прямой связи с криптовалютами, его успех обусловлен привязкой к акциям компании Майкла Сейлора (MicroStrategy), являющейся крупным инвестором.

Популярность криптовалютных фондов продолжает расти: в июле спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордный месячный приток капитала — $5,4 млрд. Это подчеркивает изменение инвестиционных приоритетов и растущую интеграцию цифровых активов в мейнстримные финансовые инструменты.

SEC обещает разработать четкие правила для криптоиндустрии после завершения дела Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сосредоточится на создании понятных регуляторных рамок для криптовалютной отрасли. Этот важный шаг состоится по завершении пятилетнего судебного процесса против Ripple. Об этом заявил глава регулятора Пол Аткинс.

«Теперь, когда эта глава закрыта, мы можем перенаправить усилия из судебных залов за стол наработки политики. Нам нужно сосредоточиться на создании четких регуляторных рамок, которые будут стимулировать инновации и одновременно защищать инвесторов», — написал Аткинс.

Его заявление стало ответом на сообщение комиссара SEC Гестер Пирс, известного в криптосообществе как «криптомама», назвавшего завершение спора между регулятором и финтех-компанией «долгожданным событием».

«Специалисты, ранее занятые судебными процессами, теперь могут сосредоточиться на создании прозрачного регулирования для крипторинка», — добавила Пирс.

Напомним, SEC подала иск против Ripple еще в 2020 году, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP. В июле 2023 года судья Аналиса Торрес постановила, что торговля монетой на биржах не противоречит американскому законодательству, однако предложение токена институционным инвесторам все же является нарушением.