ИИ-стартап Perplexity предложил купить Google Chrome за $34,5 млрд на фоне антимонопольного дела

Американский ИИ-стартап Perplexity сделал неожиданное предложение о покупке браузера Google Chrome за $34,5 миллиарда. Этот смелый шаг является попыткой бросить вызов доминированию Google в веб-поиске и происходит на фоне ожидания финального решения в знаковом антимонопольном деле против техногиганта. Об этом пишет WSJ.

Сигнал для суду

Предложение Perplexity появилось в тот момент, когда в суде рассматривается дело против Google после того, как в прошлом году тот же суд признал компанию виновной в незаконной монополизации рынка поиска. Одним из возможных решений является принудительная продажа браузера Chrome.

Таким образом, предложение Perplexity может быть расценено как сигнал судьи о том, что на рынке есть заинтересованный и платежеспособный покупатель, что делает вариант с принудительной продажей более реалистичным.

В своем письме к CEO Google Сундару Пичаи, Perplexity отметила, что ее предложение «призвано удовлетворить антимонопольные требования, передав Chrome в руки независимого оператора».

Детали предложения и позиция Google

Предложение в $34,5 млрд значительно превышает собственную оценку стартапа Perplexity, которая составляет около $18 млрд. Однако в компании заявили, что несколько крупных венчурных фондов согласились полностью профинансировать эту сделку.

В Google отказались комментировать предложение. Ранее компания заявляла, что принудительная продажа Chrome нанесет ущерб ее бизнесу, сдержит инвестиции в новые технологии и может создать риски для безопасности.

Perplexity, со своей стороны, пообещала в случае заключения соглашения поддерживать открытый проект Chromium, на котором основан Chrome, и оставить Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере.