Председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук уходит с должности

Председатель правления «Райфа» Александр Писарук уходит с должности после почти шести лет на ней. Последний рабочий день Писарука — 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы банка, предоставленном по запросу Forbes Ukraine.

Что известно

Контракт Писарука в должности СЕО «Райфа» истекает 31 декабря. Он решил его не продлевать, добавляют в пресс-службе банка.

Наблюдательный совет банка начал поиск нового председателя правления, продолжается конкурсный отбор кандидатов, говорится в ответе пресс-службы.

«Шесть лет назад, рассматривая предложение возглавить Райффайзен Банк, Александр Писарук взял на себя вызов трансформировать банк и передать его дальнейшее развитие преемнику, — говорится в комментарии пресс-службы учреждения. — Наблюдательный совет и вся команда банка благодарны ему за годы успешного сотрудничества и особенно за его выдающийся вклад в стабильную работу банка, заботу о сотрудниках и поддержку клиентов во время войны».

Напомним

Писарук был на должности главы Райффайзен Банка с сентября 2019-го. Его предшественник — Владимир Лавренчук, управлявший банком почти 15 лет.

До работы в Райфе Писарук с июня 2016-го работал старшим экспертом финансового сектора в Международном валютном фонде. До этого — был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, и руководил направлением банковского надзора.

До 2014 года он в течение 16 лет работал на разных должностях в нидерландском банке ING.