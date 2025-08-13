Сделайте первый шаг к пассивному доходу с InvestMarket от «Минфин»

InvestMarket от «Минфин» упрощает инвесторам доступ к перспективным инвестиционным возможностям, которые приносят стабильный пассивный доход. Рассказываем, какие проекты и компании уже есть в каталоге и как им пользоваться.

Что вы получаете, используя InvestMarket от «Минфин»

Платформа InvestMarket от «Минфин» создана для тех, кто ценит свое время и привык собирать максимум информации перед тем, как принимать финансовые решения.

Вам больше не нужно тратить массу времени на поиск инвестиционных предложений и собирать данные о них с разных сайтов.

На InvestMarket вы получаете готовый список актуальных проектов от компаний, имеющих официальное разрешение на деятельность в Украине и уже зарекомендовавших себя на рынке. Остается выбрать тот вариант, который соответствует вашему бюджету и финансовым целям.

Ключевые преимущества InvestMarket от «Минфин»:

возможность сравнивать предложения из разных категорий в одном каталоге;

удобный интерфейс для подбора проекта под свой бюджет и инвестиционные цели;

прозрачный доступ к информации о проекте — доходность, сроки окупаемости, условия входа, юридические данные;

отсутствие комиссий и посредников — можно связаться с компанией напрямую;

возможность заказать бесплатную консультацию и задать дополнительные вопросы.

Какие проекты и компании представлены на платформе

В InvestMarket от «Минфин» собраны инвестиционные продукты из всех основных категорий, которые интересуют украинских инвесторов:

коммерческая и жилая недвижимость;

земельные участки сельскохозяйственного назначения;

готовый бизнес, включая франшизы;

ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации.

На платформе уже размещены предложения компаний Inzhur,NovaPay, Zeminvest, «Ґрунтовно», Standart One (S1),Fomich Group,Numo Development,Green Rest,Cyberion и других. Перечень партнеров и проектов постоянно расширяется.

Как инвестировать с InvestMarket от «Минфин»

Вы знакомитесь со списком инвестиционных предложений и выбираете конкретный проект, который вас заинтересовал.

Оставляете заявку на бесплатную консультацию на сайте.

С вами связывается представитель компании, чтобы ответить на все вопросы, предоставить презентации, обсудить детали сделки и дальнейшие шаги.

Максимальная открытость компании помогает четко понять все условия инвестирования и принять обдуманное решение.

Инвестируйте удобно и уверенно с InvestMarket от «Минфин».