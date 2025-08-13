InvestMarket от «Минфин» упрощает инвесторам доступ к перспективным инвестиционным возможностям, которые приносят стабильный пассивный доход. Рассказываем, какие проекты и компании уже есть в каталоге и как им пользоваться.
Сделайте первый шаг к пассивному доходу с InvestMarket от «Минфин»
Что вы получаете, используя InvestMarket от «Минфин»
Платформа InvestMarket от «Минфин» создана для тех, кто ценит свое время и привык собирать максимум информации перед тем, как принимать финансовые решения.
Вам больше не нужно тратить массу времени на поиск инвестиционных предложений и собирать данные о них с разных сайтов.
На InvestMarket вы получаете готовый список актуальных проектов от компаний, имеющих официальное разрешение на деятельность в Украине и уже зарекомендовавших себя на рынке. Остается выбрать тот вариант, который соответствует вашему бюджету и финансовым целям.
Ключевые преимущества InvestMarket от «Минфин»:
- возможность сравнивать предложения из разных категорий в одном каталоге;
- удобный интерфейс для подбора проекта под свой бюджет и инвестиционные цели;
- прозрачный доступ к информации о проекте — доходность, сроки окупаемости, условия входа, юридические данные;
- отсутствие комиссий и посредников — можно связаться с компанией напрямую;
- возможность заказать бесплатную консультацию и задать дополнительные вопросы.
Какие проекты и компании представлены на платформе
В InvestMarket от «Минфин» собраны инвестиционные продукты из всех основных категорий, которые интересуют украинских инвесторов:
- коммерческая и жилая недвижимость;
- земельные участки сельскохозяйственного назначения;
- готовый бизнес, включая франшизы;
- ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации.
На платформе уже размещены предложения компаний Inzhur,NovaPay, Zeminvest, «Ґрунтовно», Standart One (S1),Fomich Group,Numo Development,Green Rest,Cyberion и других. Перечень партнеров и проектов постоянно расширяется.
Как инвестировать с InvestMarket от «Минфин»
Вы знакомитесь со списком инвестиционных предложений и выбираете конкретный проект, который вас заинтересовал.
Оставляете заявку на бесплатную консультацию на сайте.
С вами связывается представитель компании, чтобы ответить на все вопросы, предоставить презентации, обсудить детали сделки и дальнейшие шаги.
Максимальная открытость компании помогает четко понять все условия инвестирования и принять обдуманное решение.
Инвестируйте удобно и уверенно с InvestMarket от «Минфин».
