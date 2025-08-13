С начала года перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили 34% всех поступлений в бюджет

С начала года перерабатывающая промышленность и торговля лидируют в наполнении бюджета. Вместе они обеспечили почти 34% всех поступлений в сводный бюджет страны. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Кто заплатил больше всего

перерабатывающая промышленность — 17,2 %,

оптовая и розничная торговля — 16,6%,

государственное управление и оборона — 11,8%,

финансовая и страховая деятельность — 10,3%.

За январь — июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го:

Переработка: +36,4% (+52,8 млрд грн)

Торговля и ремонт транспорта: +29,7% (+45,4 млрд грн)

Госуправление и оборона: +29,5% (+32,1 млрд грн)

Энергоснабжение: +35,3 % (+18,7 млрд грн)

«Даже в сложных условиях бизнес не останавливается, ищет новые возможности для развития и стабильного наполнения бюджета. И эффективная и качественная коммуникация с ДПС — одна из важных составляющих этого процесса. Потому что мы должны делать все, чтобы этот процесс был понятен, удобен и предсказуем», — добавила Карнаух.