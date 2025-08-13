С начала года перерабатывающая промышленность и торговля лидируют в наполнении бюджета. Вместе они обеспечили почти 34% всех поступлений в сводный бюджет страны. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
С начала года перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили 34% всех поступлений в бюджет
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кто заплатил больше всего
- перерабатывающая промышленность — 17,2 %,
- оптовая и розничная торговля — 16,6%,
- государственное управление и оборона — 11,8%,
- финансовая и страховая деятельность — 10,3%.
За январь — июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го:
- Переработка: +36,4% (+52,8 млрд грн)
- Торговля и ремонт транспорта: +29,7% (+45,4 млрд грн)
- Госуправление и оборона: +29,5% (+32,1 млрд грн)
- Энергоснабжение: +35,3 % (+18,7 млрд грн)
«Даже в сложных условиях бизнес не останавливается, ищет новые возможности для развития и стабильного наполнения бюджета. И эффективная и качественная коммуникация с ДПС — одна из важных составляющих этого процесса. Потому что мы должны делать все, чтобы этот процесс был понятен, удобен и предсказуем», — добавила Карнаух.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии