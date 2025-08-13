Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Правительство Италии планирует ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях, чтобы избежать возможной напряженности в отношениях с США, сообщает Bloomberg.

Что известно

Планы касаются компаний, которые правительство считает стратегическими, причем как частных, так и государственных, отмечают источники. В качестве одного из наиболее заметных примеров они называют итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA, 37% в котором принадлежит китайской госкомпании Sinochem International Corp.

Ранее в этом году Pirelli лишила китайского инвестора права управленческого контроля, оказавшись под угрозой ограничения продаж в США, которые являются для нее основным рынком.

Как сообщалось, Вашингтон ввел запрет на импорт или продажу в стране подключаемых автомобилей, в которых используются китайское оборудование или программное обеспечение.

Sinochem настаивает, что его инвестиции в Pirelli являются долгосрочными, в то время как Рим оценивает варианты давления на китайского инвестора, чтобы заставить его продать долю, отмечают источники.

Ситуация вокруг Pirelli показывает, с какими трудностями сталкивается Европа в новых геополитических реалиях. Регион приветствовал китайских инвесторов после финансового кризиса 2008 года, но теперь стремится сократить зависимость от Пекина, чтобы защитить стратегические отрасли и сохранить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Среди других компаний, из которых Италия хотела бы вытеснить китайских инвесторов, — CDP Reti SpA, контролирующая энергосети в стране, отмечают источники. Подразделение State Grid Corporation of China владеет 35% в CDP Reti и имеет два места в ее совете директоров.

Еще одним примером является производитель электростанций Ansaldo Energia SpA. Несмотря на то что Shanghai Electric уже сократила долю в ней до 40% с 0,5%, само присутствие китайского инвестора мешает компании принимать участие в ряде тендеров и конкурсов на энергорынке США, отмечает один из источников.

В общей сложности порядка 700 итальянских компаний имеют китайских инвесторов, однако правительство страны сфокусировано преимущественно на крупных фирмах в стратегических секторах, включая энергетику, транспорт, технологии и финансы.