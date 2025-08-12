Минфин привлек более 8 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 12 августа на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,18 млрд грн, что на 10,04 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 18,22 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,27 млрд грн под 16,35% с погашением 14 октября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

313,61 млн грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

531,19 млн грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%);

5,07 млрд грн под 14,96% с погашением 27 июня 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 14,84%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.