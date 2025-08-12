Multi от Минфин
12 августа 2025, 17:44

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении россии

Швейцария расширила вслед за Евросоюзом санкции в отношении россии, добавив в санкционные списки 14 физических лиц и 41 организацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства Швейцарии.

Швейцария расширила вслед за Евросоюзом санкции в отношении россии, добавив в санкционные списки 14 физических лиц и 41 организацию.

Что известно

«Теперь 14 физических лиц и 41 организация подпали под заморозку активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Указанным лицам также запрещён въезд и транзит через территорию Швейцарии. В число новых санкционных лиц и организаций входят российские и международные компании, управляющие судами „теневого флота“, торговцы российской нефтью и поставщики для российского военного промышленного комплекса, включая компании, зарегистрированные в третьих странах», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что эти шаги предприняты в связи с принятием Евросоюзом 18-го санкционного пакета в отношении россии из-за войны, которую начала рф в Украине.

«В рамках своей компетенции Федеральное ведомство по экономическим делам, образованию и исследованиям Швейцарии включило в швейцарские списки соответствующие обновления», — говорится в сообщении.

Кроме того, следует из документа, теперь 105 судов из третьих стран «подпадают под полный запрет на покупку, продажу и обслуживание». «В основном это танкеры, входящие в „теневой флот“ россии, который обходит установленный верхний предел цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, а также суда, транспортирующие военные грузы для россии», — заявили в швейцарском правительстве.

Швейцария также вслед за ЕС понизила ценовой потолок на российскую сырую нефть до $47,6 за баррель, сообщается в документе.

Напомним

Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении рф в июле этого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
