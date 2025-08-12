ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2025, 18:26 Читати українською

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник, 12 августа, повысила свой прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год и одновременно сократила ожидания роста поставок от производителей за пределами группы ОПЕК+. Это указывает на вероятное усугубление дефицита на рынке, сообщает Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник, 12 августа, повысила свой прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год и одновременно сократила ожидания роста поставок от производителей за пределами группы ОПЕК+.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 миллиона баррелей в сутки (б/д), что на 100 тыс. б/д больше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз на текущий год остался прежним.

Повышение прогноза спроса и ожидаемое снижение темпов роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, облегчит группе (включающую ОПЕК, Россию и других союзников) реализацию планов по увеличению добычи. Эта стратегия направлена на восстановление доли рынка после лет сокращений, целью которых было поддержание цен.

Рост мировой экономики

В своем отчете ОПЕК также несколько повысила прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3%. Это связано с подписанием некоторых торговых соглашений администрацией президента США Дональда Трампа, а также лучшими, чем ожидалось, экономическими показателями Индии, Китая и Бразилии.

«Экономические данные в начале второй половины 2025 года подтверждают устойчивость мирового роста, несмотря на постоянную неопределенность, связанную с торговой напряженностью, сосредоточенной вокруг США, и более широкими геополитическими рисками», — говорится в отчете ОПЕК.

Прогноз роста поставок нефти из стран вне ОПЕК+ в 2026 году был сокращен с 730 тыс. б/д до примерно 630 тыс. б/д. В частности, ОПЕК теперь ожидает, что добыча сланцевой нефти в США снизится на 100 тыс. б/д в 2026 году, в то время как предварительный прогноз предполагал стабильную добычу.

По данным отчета, в июле добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ выросла на 335 тыс. б/д, что отражает их ранее принятые решения по увеличению квот на добычу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами