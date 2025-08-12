ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник, 12 августа, повысила свой прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год и одновременно сократила ожидания роста поставок от производителей за пределами группы ОПЕК+. Это указывает на вероятное усугубление дефицита на рынке, сообщает Reuters.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 миллиона баррелей в сутки (б/д), что на 100 тыс. б/д больше, чем прогнозировалось ранее. Прогноз на текущий год остался прежним.

Повышение прогноза спроса и ожидаемое снижение темпов роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, облегчит группе (включающую ОПЕК, Россию и других союзников) реализацию планов по увеличению добычи. Эта стратегия направлена на восстановление доли рынка после лет сокращений, целью которых было поддержание цен.

Рост мировой экономики

В своем отчете ОПЕК также несколько повысила прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3%. Это связано с подписанием некоторых торговых соглашений администрацией президента США Дональда Трампа, а также лучшими, чем ожидалось, экономическими показателями Индии, Китая и Бразилии.

«Экономические данные в начале второй половины 2025 года подтверждают устойчивость мирового роста, несмотря на постоянную неопределенность, связанную с торговой напряженностью, сосредоточенной вокруг США, и более широкими геополитическими рисками», — говорится в отчете ОПЕК.

Прогноз роста поставок нефти из стран вне ОПЕК+ в 2026 году был сокращен с 730 тыс. б/д до примерно 630 тыс. б/д. В частности, ОПЕК теперь ожидает, что добыча сланцевой нефти в США снизится на 100 тыс. б/д в 2026 году, в то время как предварительный прогноз предполагал стабильную добычу.

По данным отчета, в июле добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ выросла на 335 тыс. б/д, что отражает их ранее принятые решения по увеличению квот на добычу.