українська
12 августа 2025, 16:41 Читати українською

Биржа Гонконга прекратит листинг акций застройщика China Evergrande

Акции проблемного китайского застройщика China Evergrande Group перестанут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 25 августа, сообщила компания.

Акции проблемного китайского застройщика China Evergrande Group перестанут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 25 августа, сообщила компания.

Руководство биржи приняло решение прекратить листинг, поскольку торги акциями не проводились в течение последних 18 месяцев.
Фото: nerukhomi.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Руководство биржи приняло решение прекратить листинг, поскольку торги акциями не проводились в течение последних 18 месяцев.

Evergrande когда-то была крупнейшим застройщиком в Китае, ее капитализация в 2017 году достигала $50 млрд. Однако затем в компании случился долговой кризис — задолженность превысила $300 млрд, и в конце 2021 года она допустила дефолт по долларовым облигациям.

Договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось, и в 2024 году суд вынес постановление о ликвидации компании.

Читайте также: Суд в Гонконге вынес решение о ликвидации China Evergrande с долгами в $300 млрд

В последний раз акции Evergrande торговались 29 января 2024 года. На тот момент ее капитализация составляла 2,15 млрд гонконгских долларов ($274 млн).

«Даже без делистинга акционерам Evergrande нужно морально готовиться потерять почти все, — отметила аналитик Bloomberg Intelligence Кристи Ханг. — Ликвидация девелопера и значительные требования кредиторов, стоящих выше по очередности выплат, говорят о том, что владельцы акций вполне могут не получить ничего».

Напомним

Evergrande Group — один из самых крупных китайских застройщиков. Компания была основана в 1996 году и для реализации своих проектов брала средства взаймы. В результате к концу 2021 года сумма ее обязательств превысила $300 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

