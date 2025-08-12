Заморозки ударили по урожаю яблок: цены останутся высокими — EastFruit

Потребителям следует готовиться к дальнейшему росту цен на яблоки. По данным аналитической платформы EastFruit, сезон 2024/25 обещает третий год подряд значительного повышения цен на этот фрукт из-за существенного сокращения урожая в Украине, Польше и Молдове, вызванное весенними заморозками.

Прошедшие заморозки уже серьезно повлияли на рынок. В апреле-июне 2025 г. Украина даже была вынуждена импортировать яблоки из Польши. Это произошло на фоне высоких внутренних цен, демотивированных украинских производителей и трейдеров к экспорту, а также из-за стремления быстро реализовать продукцию в условиях продолжения российских атак на гражданскую инфраструктуру, в частности на энергоснабжение.

Помимо сокращения предложения на рынке свежих фруктов ситуацию усложняет высокий мировой спрос на яблочный концентрат (AJC). Это поддерживает высокую цену фермеров, но одновременно уменьшает количество дешевых яблок, доступных для потребления в свежем виде.

Хотя убытки от весенних заморозков в 2025 году были менее драматичными, чем в 2024-м, производители в Польше и Молдове все равно ожидают дальнейшего снижения производства. Это в сочетании с ограниченным предложением по всей Восточной Европе создает дополнительное ценовое давление на всем рынке ЕС, которое является основным экспортным направлением для этих стран.

Согласно последнему отчету WAPA, производство яблок в ЕС прогнозируется стабильным, около 10,5 млн тонн, что всего на 0,1% меньше, чем в прошлом году, но на 7,5% ниже среднего за последние 3−5 лет. Такое ограниченное предложение и уязвимость Восточной Европы, вероятно, и дальше будут поддерживать высокие цены.

Если цены в Восточной Европе снова взлетят, это станет беспрецедентным событием, ведь оптовые цены на яблоки еще никогда не росли больше двух сезонов. Это может привести к установлению исторических ценовых рекордов, что разочарует потребителей. Хотя Украина потенциально может увеличить экспорт, мотивированный высокими внешними ценами, внутренние цены, скорее всего, будут оставаться очень высокими.