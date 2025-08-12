Покупают на падениях: как молодые инвесторы поддерживают рынок — WSJ

Частные инвесторы, особенно представители младших поколений, все чаще используют рыночные спады для активной покупки акций, поддерживая стабильность рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает ЭП.

Весной 2025, несмотря на обострение таможенных споров и падение котировок, частные инвесторы массово заходили на рынок. По данным JPMorgan, в апреле, после кратковременного понижения индекса S&P 500 на 5%, они приобрели акции на рекордные суммы. Только за одну неделю до 9 апреля в фонды США поступило $31 млрд, как свидетельствуют данные EPFR.

Такое поведение не ново. В 2022 году, когда S&P 500 упал на 19% из-за повышения ставок Федеральной резервной системой, инвесторы не отступали, а наоборот вложили $27 млрд в акционные фонды.

После этого индекс продемонстрировал лучшие двухлетние показатели за последние 25 лет. Даже в августе 2025 года, когда негативная статистика рынка труда вызвала колебания котировок, частные инвесторы быстро способствовали стабилизации ситуации.

Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что младшие трейдеры, не пережившие крах доткомов или финансовый кризис 2008 года, привыкли к росту рынка и низким процентным ставкам. Это укрепляет их готовность к риску. Опрос Charles Schwab показал, что 80% клиентов компании готовы покупать акции даже в периоды будущих потрясений.