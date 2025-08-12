Visa не считает криптовалюту угрозой и расширяет интеграцию стейблкоинов

Глобальный платежный гигант Visa активно работает над интеграцией стейблкоинов в свою бизнес-модель, рассматривая быстрорастущий рынок как возможность для расширения, а не как угрозу. Об этом во вторник, 12 августа, пишет Bloomberg.

Стратегия «моста» между двумя мирами

Visa позиционирует себя как «мост», который поможет интегрировать стейблкоины в мейнстрим. Компания расширяет свои сервисы для расчетов в стейблкоинах, заключает партнерства с банками (например, испанским BBVA) и финтех-компаниями (Rain, Yellow Card), а также использует собственную платформу для токенизации активов.

«Это просто еще один механизм для обмена стоимостью. Я вижу, что это значительно расширяет наш рынок», — заявил руководитель криптоотдела компании Кай Шеффилд.

Поддержка аналитиков и рыночный потенциал

Многие аналитики согласны, что стейблкоины — криптовалюты, привязанные к стабильным активам, таким как доллар США, — являются для Visa скорее возможностью. Хотя теоретически платежи в стейблкоинах дешевле, им все равно нужны такие услуги, как выявление мошенничества, разрешение споров и подключение к существующим банковским системам, которые может предоставить Visa.

Рынок стейблкоинов за последний год вырос на 62% до почти $269 миллиардов, а по прогнозам Standard Chartered, может достичь $2 триллионов в течение следующих трех лет.

Ризик

В то же время некоторые эксперты указывают на долгосрочные риски. Поскольку стейблкоины по своей сути позволяют отправлять деньги без посредников, они могут в будущем сделать карточные сети ненужными.

«В очень долгосрочной перспективе стейблкоины могут заменить будущие возможности устаревшего бизнеса Visa», — считает Лекс Соколин из Generative Ventures.