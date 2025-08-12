Европа активно перевооружается: Заводы наращивают производство оружия в три раза быстрее

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2025, 14:55 Читати українською

Европа активно перевооружается: Заводы наращивают производство оружия в три раза быстрее

Европейские оборонные предприятия переживают беспрецедентный бум, расширяясь в три раза быстрее, чем в мирное время. Это является свидетельством масштабного перевооружения континента, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times.

Европейские оборонные предприятия переживают беспрецедентный бум, расширяясь в три раза быстрее, чем в мирное время.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным анализа Financial Times, проведенного на основе спутниковых радарных снимков 150 объектов 37 оборонных компаний, европейские оружейные заводы активно развиваются.

С 2020—2021 годов до 2024−2025 годов площадь новых промышленных разработок выросла с 790 тысяч до 2,8 млн. квадратных метров.

«Это глубокие и структурные изменения, которые трансформируют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Уильям Альберк, старший научный сотрудник и экс-директор по контролю над вооружениями НАТО.

Рост поддерживается такими инициативами, как программа ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая инвестировала 500 млн. евро для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Компании, получившие финансирование ASAP, демонстрируют более быстрое расширение.

По словам комиссара ЕС по обороне Андриуса Кубилюса, годовая мощность Европы по производству боеприпасов выросла с 300 тысяч до примерно 2 миллионов снарядов до конца 2025 года.

Значительный вклад в этот рост вносит немецкий гигант Rheinmetall, планирующий увеличить производство 155-мм снарядов с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.

BAE Systems планирует увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов в 16 раз на своем заводе в Гласкоде на юге Уэльса. Это расширение является частью инвестиций компании более 150 млн. фунтов стерлингов в британские заводы по производству боеприпасов с 2022 года, подкрепленных растущими заказами от Министерства обороны Великобритании.

В то же время, производитель ракет MBDA расширяет свой завод в Германии, чтобы обеспечить выполнение масштабного контракта НАТО на сумму $5,6 млрд.

Этот контракт предполагает производство до 1000 зенитных ракет Patriot GEM-T непосредственно на европейской земле. По словам директора MBDA Germany Томаса Готтшильда, объем заказа позволит компании создать новые производственные мощности и крупное производство субкомпонентов в Германии.

Эксперты отмечают, что, несмотря на положительную динамику, Европе все еще нужно существенно наращивать производство ракет и возможностей дальнего удара, поскольку Россия сохраняет преимущество.

Фабиан Хоффманн из Университета Осло подчеркивает, что «ракеты являются предпосылкой теории победы НАТО», поскольку они критически важны для сдерживания российских сил.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
12 августа 2025, 15:31
#
Европа: дайте мне 1−2 миллиона мертвого моб ресурса в Украине, и мы будем готовы остановить русню.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами