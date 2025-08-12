Европа активно перевооружается: Заводы наращивают производство оружия в три раза быстрее

Европейские оборонные предприятия переживают беспрецедентный бум, расширяясь в три раза быстрее, чем в мирное время. Это является свидетельством масштабного перевооружения континента, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times.

По данным анализа Financial Times, проведенного на основе спутниковых радарных снимков 150 объектов 37 оборонных компаний, европейские оружейные заводы активно развиваются.

С 2020—2021 годов до 2024−2025 годов площадь новых промышленных разработок выросла с 790 тысяч до 2,8 млн. квадратных метров.

«Это глубокие и структурные изменения, которые трансформируют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Уильям Альберк, старший научный сотрудник и экс-директор по контролю над вооружениями НАТО.

Рост поддерживается такими инициативами, как программа ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая инвестировала 500 млн. евро для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Компании, получившие финансирование ASAP, демонстрируют более быстрое расширение.

По словам комиссара ЕС по обороне Андриуса Кубилюса, годовая мощность Европы по производству боеприпасов выросла с 300 тысяч до примерно 2 миллионов снарядов до конца 2025 года.

Значительный вклад в этот рост вносит немецкий гигант Rheinmetall, планирующий увеличить производство 155-мм снарядов с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.

BAE Systems планирует увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов в 16 раз на своем заводе в Гласкоде на юге Уэльса. Это расширение является частью инвестиций компании более 150 млн. фунтов стерлингов в британские заводы по производству боеприпасов с 2022 года, подкрепленных растущими заказами от Министерства обороны Великобритании.

В то же время, производитель ракет MBDA расширяет свой завод в Германии, чтобы обеспечить выполнение масштабного контракта НАТО на сумму $5,6 млрд.

Этот контракт предполагает производство до 1000 зенитных ракет Patriot GEM-T непосредственно на европейской земле. По словам директора MBDA Germany Томаса Готтшильда, объем заказа позволит компании создать новые производственные мощности и крупное производство субкомпонентов в Германии.

Эксперты отмечают, что, несмотря на положительную динамику, Европе все еще нужно существенно наращивать производство ракет и возможностей дальнего удара, поскольку Россия сохраняет преимущество.

Фабиан Хоффманн из Университета Осло подчеркивает, что «ракеты являются предпосылкой теории победы НАТО», поскольку они критически важны для сдерживания российских сил.