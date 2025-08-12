Китай призывает местные компании избегать использования ИИ-чипов Nvidia

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2025, 14:11 Читати українською

Китай призывает местные компании избегать использования ИИ-чипов Nvidia

Китай призывает местные компании избегать использования процессоров H20 американской Nvidia Corp., особенно для государственных нужд, сообщает Bloomberg.

Китай призывает местные компании избегать использования процессоров H20 американской Nvidia Corp., особенно для государственных нужд, сообщает Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиNvidia создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка (H20) с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР.
Фото: babel.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Nvidia создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка (H20) с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. Однако в апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения.

В пятницу стало известно, что министерство торговли США начало выдавать Nvidia лицензии на поставки H20 в КНР. В выходные американский Минторг также приступил к выдаче лицензий на поставку в Китай чипов MI308 от Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

По словам источников, в последние недели власти КНР разослали уведомления широкому кругу компаний с призывом не использовать чипы H20. Наиболее жесткие рекомендации касаются использования процессоров для любых государственных или связанных с национальной безопасностью задач как на госпредприятиях, так и в частных компаниях. Один из источников отметил, что рекомендации также относятся к чипам AMD.

Письма компаниям сопровождаются рядом вопросов, в том числе о том, почему они предпочитают чипы Nvidia альтернативным решениям местных производителей и является ли это необходимым выбором с учетом имеющихся китайских аналогов. Кроме того, у компаний спрашивают, не выявляли ли они какие-либо проблемы с безопасностью в оборудовании Nvidia, говорят источники.

Напомним

Nvidia и AMD согласились передавать администрации президента США Дональда Трампа 15% выручки от продажи ИИ-чипов в Китай.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами