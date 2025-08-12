Multi от Минфин
українська
12 августа 2025, 13:16

Суточный приток в Ethereum-ETF впервые превысил $1 миллиард

Спотовые биржевые фонды на базе Ethereum за последнюю торговую сессию привлекли рекордные $1,02 миллиарда, впервые в истории преодолев миллиардную отметку за сутки. Это свидетельствует о безумном интересе к второй по капитализации криптовалюте со стороны институциональных инвесторов. Об этом пишет The Block.

Спотовые биржевые фонды на базе Ethereum за последнюю торговую сессию привлекли рекордные $1,02 миллиарда, впервые в истории преодолев миллиардную отметку за сутки.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные показатели и лидеры рынка

Традиционно, львиная доля притока пришлась на фонд ETHA от финансового гиганта BlackRock — $639,79 млн. Еще $276,9 млн поступило в фонд FETH от Fidelity.

Джерело: SoSoValue

Для сравнения, аналогичные инструменты на базе биткоина за тот же период привлекли значительно меньше — $178,15 млн.

Общий объем активов под управлением ETH-ETF вырос до $25,71 млрд, что составляет 4,77% от всего предложения Ethereum. На фоне этих новостей рыночная стоимость Ethereum обновила максимум 2021 года на отметке выше $4300.

Источник: TradingView

Рост на рынке деривативов и интерес в сети

Ажиотаж вокруг Ethereum подтверждается и на рынке деривативов. По итогам июля объем торгов Ethereum-фьючерсами на регулируемой бирже CME достиг рекордных $118 млрд, увеличившись на 82% по сравнению с июнем. Совокупный месячный оборот на всех площадках также установил новый максимум в $2,12 трлн.

Кроме того, по данным Google, объем поисковых запросов по слову «Ethereum» в августе уже достиг максимума с июня 2022 года.

Комментарии аналитиков

«Инвесторы все чаще рассматривают Ethereum как средство сохранения стоимости и базовый уровень для децентрализованных финансов и Web3-инноваций. Спрос отражает доверие институциональных участников к долгосрочному потенциалу эфира», — отметил директор LVRG Research Ник Рак.

Директор по инвестициям Kronos Research Винсент Лью добавил, что приток капитала обеспечивается улучшением регуляторной среды и рекордными инвестициями со стороны компаний с Ethereum-кошельками, на балансах которых уже находится почти 3,5 млн ETH.

Рекордный суточный приток капитала в Ethereum-ETF является мощным сигналом о том, что институциональные инвесторы начинают активно «перекладываться» с биткоина в Ethereum. Если раньше Ethereum воспринимался как более рискованный актив, то теперь крупный капитал, похоже, рассматривает его как следующего лидера роста.

С 1 мая 2025 года эфир вырос с $1800 до $4300, что составляет примерно 140% роста цены.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
