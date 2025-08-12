НБУ обнародовал статистику денежных переводов в Украину и за ее пределы (инфографика)

В первом полугодии 2025 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы. Всего за это время осуществлено более 1,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета (как в пределах Украины, так и трансграничных). Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Кредитные переводы доминируют

В Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, населению и бизнесу в первом полугодии 2025 года оказывали 60 банков и два небанковских финансовых учреждения.

За первое полугодие 2025 года с применением кредитового трансфера было осуществлено:

в пределах Украины — 1 611,8 млн платежных операций на сумму свыше 22 510,95 млрд грн;

в Украине — 5,5 млн платежных операций на сумму $32,68 млрд в эквиваленте;

из Украины — 1,1 млн. платежных операций на сумму $40,71 млрд. в эквиваленте.

За этот же период осуществлено 1,1 млн. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 7,1 млрд грн.

Операции в пределах Украины

В первом полугодии 2025 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1322,6 млн, или 82,06% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 20 876,09 млрд грн, или 92,74% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 4,3 млн сделок, или 76,88% от общего количества платежных операций, совершенных в Украину с применением кредитового трансфера.

В то же время, $30,92 млрд в эквиваленте, или 94,61% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило из-за рубежа в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам).

Больше всего средств в Украину поступало из:

стран ЕС (45,34%),

Швейцарии (21,64%),

США (11,3%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,6 млн. на сумму $40,47 млрд. в эквиваленте.

Это составляет 51% от общего количества и 99,41% от общей суммы таких платежных операций. Географически больше всего средств поступило в: