НБУ обнародовал статистику денежных переводов в Украину и за ее пределы (инфографика)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2025, 12:54 Читати українською

НБУ обнародовал статистику денежных переводов в Украину и за ее пределы (инфографика)

В первом полугодии 2025 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы. Всего за это время осуществлено более 1,6 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета (как в пределах Украины, так и трансграничных). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В первом полугодии 2025 года бизнес и население активно осуществляли кредитные и дебетовые переводы.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитные переводы доминируют

В Украине услуги по выполнению платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета, населению и бизнесу в первом полугодии 2025 года оказывали 60 банков и два небанковских финансовых учреждения.

За первое полугодие 2025 года с применением кредитового трансфера было осуществлено:

  • в пределах Украины — 1 611,8 млн платежных операций на сумму свыше 22 510,95 млрд грн;
  • в Украине — 5,5 млн платежных операций на сумму $32,68 млрд в эквиваленте;
  • из Украины — 1,1 млн. платежных операций на сумму $40,71 млрд. в эквиваленте.

За этот же период осуществлено 1,1 млн. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 7,1 млрд грн.

Операции в пределах Украины

В первом полугодии 2025 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1322,6 млн, или 82,06% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 20 876,09 млрд грн, или 92,74% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц в Украину из-за границы за этот период поступило 4,3 млн сделок, или 76,88% от общего количества платежных операций, совершенных в Украину с применением кредитового трансфера.

В то же время, $30,92 млрд в эквиваленте, или 94,61% от общей суммы платежных операций, инициированных с использованием кредитового трансфера, поступило из-за рубежа в пользу субъектов хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам).

Больше всего средств в Украину поступало из:

  • стран ЕС (45,34%),
  • Швейцарии (21,64%),
  • США (11,3%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,6 млн. на сумму $40,47 млрд. в эквиваленте.

Это составляет 51% от общего количества и 99,41% от общей суммы таких платежных операций. Географически больше всего средств поступило в:

  • стран ЕС (58,81%),
  • Швейцарии (10,65%),
  • Великобритании (6,78%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами