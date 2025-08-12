Цены на золото стабилизировались в ожидании ключевых данных по инфляции в США

Цены на золото во вторник, 12 августа, продемонстрировали незначительный рост, несколько восстановившись после резкого падения накануне. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США, которые могут повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Об этом пишет Reuters.

Динамика цен и ожидания рынка

Спотовое золото торговалось на уровне $3348 за унцию, прибавив 0,1%. В понедельник драгоценный металл упал на 1,6% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины не будут распространяться на импорт золотых слитков, что ослабило опасения на рынке.

«Участники рынка сейчас, безусловно, будут сосредоточены на предстоящем снижении ставки ФРС, которое более или менее уже учтено в ценах на сентябрь. Если мы увидим, что данные по базовой инфляции окажутся немного ниже ожиданий, это может еще больше поддержать эти ожидания на снижение ставки», — отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

В фокусе — данные по инфляции

Все внимание рынка приковано к отчету по индексу потребительских цен в США (CPI), который должен выйти сегодня. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что базовая инфляция в июле, вероятно, выросла на 0,3%, что подтолкнет годовой показатель к 3% — выше целевого уровня ФРС в 2%.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце в 85%. Низкие процентные ставки обычно поддерживают цены на золото.

Цены на другие драгоценные металлы также росли: серебро прибавило 0,7%, платина — 0,4%, а палладий — 0,8%.