Азиатские рынки растут на фоне продолжения торгового перемирия между США и Китаем

Азиатские фондовые рынки во вторник, 12 августа, продемонстрировали рост, а японский индекс Nikkei достиг нового исторического максимума. Главным драйвером оптимизма стало продолжение торгового перемирия между США и Китаем, что позволило инвесторам переключить внимание на ключевые экономические данные, которые выйдут на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Динамика на рынках

Япония: Индекс Nikkei обновил исторический максимум на фоне резкого роста акций технологических компаний и оптимизма в отношении торговли с США.

Китай: Индекс «голубых фишек» CSI300 вырос на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng остался почти без изменений.

Австралия: Рынок акций несколько вырос, а курс местной валюты был волатильным после того, как Резервный банк Австралии ожидаемо снизил ключевую ставку до двухлетнего минимума в 3,60%.

Европейские и американские фьючерсы также указывали на положительное открытие торгов.

Торговое перемирие и ожидания

Продление на 90 дней торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира поддержало настроения в регионе, поскольку это отсрочило угрозу введения трехзначных пошлин на китайский экспорт в США.

«Продление тарифного перемирия было в значительной степени уже учтено рынком, что объясняет сдержанную реакцию», — отметил Марк Велан, руководитель инвестиций в Lucerne Asset Management.

В фокусе — инфляция в США и встреча Трампа с путиным

Теперь внимание инвесторов приковано к насыщенной событиям неделе. Во вторник ожидаются данные по инфляции в США, а на 15 августа запланирована встреча президентов США Дональда Трампа и россии владимира путина для переговоров о прекращении войны в Украине.

«Я думаю, что ФРС все же пойдет на снижение ставки в сентябре, частично из-за политического давления, а частично из-за ослабления данных на рынке труда. Но для них будет дилемма, если инфляция начнет расти», — отметил Майк Хулахан, директор Electus Financial.

На сырьевых рынках цены на нефть были стабильными накануне встречи президентов, а золото несколько скорректировалось после падения накануне.