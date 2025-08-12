Военный сбор: поступления в бюджет выросли в четыре раза

С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в государственный бюджет почти 89,5 млрд грн военного сбора, что почти в четыре раза (на 65,1 млрд грн) превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Среди лидеров по оплате:

Киев — 29,2 млрд грн (32,6% уплаченного сбора).

Днепропетровская область — 10,2 млрд грн (11,4%).

Львовская область — 6,9 млрд грн (7,7%).

Харьковская область — 5,7 млрд гривен (6,4%).

«Рост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 г. и добросовестной и своевременной уплатой сбора плательщиками», — говорится в сообщении.

При этом самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 № 4505-ІХ.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.